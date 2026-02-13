Συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης έκαναν λαμπίκο το κέντρο μετά τα πάρτι της Τσικνοπέμπτης – Δείτε φωτογραφίες

Συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης έπιασαν τις σκούπες τα ξημερώματα της Παρασκευής και έκαναν λαμπίκο το κέντρο της πόλης, μετά τα χθεσινοβραδινά πάρτυ λόγω της Τσικνοπέμπτης.

Χθες, μικροί και μεγάλοι καρναβαλιστές πλημμύρισαν το κέντρο σε ένα ξέφρενο πάρτι μετά μουσικής για να τσικνίσουν.

Εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης μάζεψαν 15,5 τόνους περισσότερα απορρίμματα από μια καθημερινή Πέμπτη, ενώ το κέντρο της πόλης πλύθηκε και απολυμάνθηκε, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Κλιματικής Προστασίας, Λάζαρος Ζαχαριάδης.

Δείτε εικόνες: