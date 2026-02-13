MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης έκαναν λαμπίκο το κέντρο μετά τα πάρτι της Τσικνοπέμπτης – Δείτε φωτογραφίες

|
THESTIVAL TEAM

Συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης έπιασαν τις σκούπες τα ξημερώματα της Παρασκευής και έκαναν λαμπίκο το κέντρο της πόλης, μετά τα χθεσινοβραδινά πάρτυ λόγω της Τσικνοπέμπτης.

Χθες, μικροί και μεγάλοι καρναβαλιστές πλημμύρισαν το κέντρο σε ένα ξέφρενο πάρτι μετά μουσικής για να τσικνίσουν.

Εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης μάζεψαν 15,5 τόνους περισσότερα απορρίμματα από μια καθημερινή Πέμπτη, ενώ το κέντρο της πόλης πλύθηκε και απολυμάνθηκε, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Κλιματικής Προστασίας, Λάζαρος Ζαχαριάδης.

Δείτε εικόνες:

Δήμος Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 12 ώρες πριν

Kακάο και μαύρη σοκολάτα: Μπορούν πράγματι να επιβραδύνουν τη γήρανση και να προστατεύσουν καρδιά και εγκέφαλο;

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Δανάη Μπάρκα: Ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας η ηθοποιός;

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Περιστέρι: “Μου έκλεψε τον Λόκι και έσκισε και τις αφίσες του για να μην τον εντοπίσουμε”, λέει γυναίκα που της άρπαξαν τον σκύλο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5 ώρες πριν

Βαφοπούλειο: Παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Λογοθέτη με τίτλο “Ο Παγκόσμιος Μίκης Θεοδωράκης”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Αυτός είναι ο “Στίβεν” που στρατολόγησε τον Έλληνα σμήναρχο για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες σε ρωσική επίθεση στην Οδησσό