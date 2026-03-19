Στο G-Cloud o Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες με ταχύτητα, ασφάλεια και μικρότερο κόστος

«Δεν είναι απλώς μία ψηφιακή καινοτομία, είναι μία ουσιαστική επένδυση στη διαφάνεια, στην αποτελεσματικότητα και την καλύτερη εξυπηρέτηση της καθημερινότητας των δημοτών» τονίζει ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης αναφορικά με την νέα ψηφιακή εποχή του Δήμου.



Σε συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Δήμος ολοκλήρωσε με επιτυχία τη μετάβαση των κρίσιμων υπηρεσιών του στο Κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud), όπως γνωστοποιείται από τη Δημοτική Αρχή μέσω σχετικής ανακοίνωσης.

Μετά την επιτυχημένη μεταφορά των υπηρεσιακών email και των αρχείων στις υπηρεσίες Microsoft 365, και το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων μεταφέρθηκε από τις τοπικές υποδομές του Δήμου στις υποδομές Hybrid G-Cloud της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης.



“Η συγκεκριμένη μετάβαση πραγματοποιήθηκε χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο, εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τα δεδομένα και προστασία από κυβερνοεπιθέσεις”, τονίζει ο Δήμος στην ανακοίνωσή του.



Παράλληλα, η κίνηση αυτή συμβάλλει στην εξοικονόμηση υπολογιστικών και οικονομικών πόρων, ενώ ενισχύει την επιχειρησιακή συνέχεια, καθώς η λειτουργία του συστήματος είναι πλέον ανεξάρτητη από πιθανές διακοπές ρεύματος ή τεχνικά ζητήματα στα δημοτικά κτήρια.



Για ηλεκτρονικές υπηρεσίες που λειτουργούν 24/7 με:

Πιο γρήγορες διαδικασίες

Ασφάλεια και αξιοπιστία

Συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών.

“Με κάθε διαθέσιμο εργαλείο χτίζουμε σήμερα τον Δήμο του αύριο”, σημειώνεται στην ανακοίνωση του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.