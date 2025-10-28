Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη τίμησε την διπλή επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 και της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης το 1912

Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη τίμησε και φέτος την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 και την επέτειο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης το 1912.

Πραγματοποιήθηκε Δοξολογία, καταθέσεις στεφάνων και παρελάσεις σε όλες τις δημοτικές κοινότητες όπου παρέστη πλήθος κόσμου, ο Δήμαρχος, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι εκπροσωπώντας τον Δήμο.

Η συγκίνηση και η περηφάνεια κορυφώθηκαν στις παρελάσεις, όπου τα νέα παιδιά καταχειροκροτήθηκαν υπό τους ήχους εμβατηρίων που ενέπνευσαν και έδωσαν δύναμη στους νέους του 1912 και του 1940.

Μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων, ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο οποίος παρακολούθησε τις παρελάσεις στο Πανόραμα και στην Πυλαία, δήλωσε τα εξής:

«Στα πρόσωπα των παιδιών μας που παρέλασαν τιμούμε τα παλικάρια που έδωσαν τη ζωή τους στο Σαραντάπορο, στα Γιαννιτσά και στα βουνά της Βορείου Ηπείρου. Οι νέοι μας σήμερα, όσοι αγωνίζονται για το εμείς υπερβαίνοντας το εγώ, είναι η άξια συνέχεια της ελεύθερης πατρίδας μας. Στη νέα μας γενιά στηρίζεται η πρόοδος της πατρίδας μας, στους εθνικούς αγώνες του πολέμου και της ειρήνης. Όλοι μαζί τιμήσαμε σήμερα και όσους με οποιοδήποτε τρόπο αγωνίστηκαν τα δύσκολα χρόνια, σε όσους έμειναν πιστοί στην ιδέα και την αξία που λέγεται Ελλάδα. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912 χάρισε την ελευθερία στη Μακεδονία μας από τον οθωμανικό ζυγό, ενώ ο Αγώνας του ’40 κατά του ναζισμού και του φασισμού χαρακτηρίστηκε έπος από κορυφαίες προσωπικότητες της εποχής. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι μέγιστο επίτευγμα, απλών ανθρώπων, σε δύσκολες εποχές, που ενωμένοι τα κατάφεραν. Γι’ αυτό επιμένω ότι η εθνική ομοψυχία και η εθνική ενότητα, δεν είναι σύνθημα. Είναι η εντολή της Ελληνικής Ιστορίας προς όλους μας».