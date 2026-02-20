Με νέες προοπτικές για ευρωπαϊκές συνεργασίες το Film Office Κεντρικής Μακεδονίας στο European Film Market 2026 στο Βερολίνο

Με εμπλουτισμένη ατζέντα, στρατηγικές επαφές για νέες ευρωπαϊκές συνεργασίες και ενεργή συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης και δικτύωσης το Film Office Κεντρικής Μακεδονίας ολοκλήρωσε την τρίτη διαδοχική συμμετοχή του στην κινηματογραφική αγορά European Film Market (12-18 Φεβρουαρίου 2026), στο πλαίσιο του 76ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

Στην πρώτη μεγάλη διεθνή κινηματογραφική αγορά της χρονιάς, η ομάδα του Film Office ένωσε τις δυνάμεις της με την ελληνική κινηματογραφική αποστολή στο Βερολίνο και πραγματοποίησε σημαντικές επαγγελματικές συναντήσεις με κινηματογραφικούς οργανισμούς και φορείς, Έλληνες και ξένους παραγωγούς και εταιρείες, καθώς και εθνικά και περιφερειακά film commission από όλη την Ευρώπη, ενισχύοντας υφιστάμενες συνεργασίες και διερευνώντας νέες προοπτικές συνεργειών.

«Η φετινή παρουσία του Film Office Κεντρικής Μακεδονίας στο Βερολίνο, σε μια από τις πιο μεγάλες και σημαντικές κινηματογραφικές αγορές της Ευρώπης, το European Film Market, συμπίπτει χρονικά με την υλοποίηση του πρώτου ευρωπαϊκού προγράμματος της Περιφέρειάς μας αποκλειστικά στον οπτικοακουστικό τομέα. Το ευρωπαϊκό έργο Green SCAP για τη βιωσιμότητα στις οπτικοακουστικές παραγωγές, που θα φιλοξενηθεί τον ερχόμενο μήνα στη Θεσσαλονίκη, ενισχύει την αναγνωρισιμότητα και τις πολλαπλές δυνατότητες της περιοχής μας ως φιλικού και βιώσιμου κινηματογραφικού προορισμού. Παράλληλα, μέσα από τη δικτύωση με μεγάλους κινηματογραφικούς οργανισμούς της Ευρώπης, δημιουργούμε νέες προοπτικές για εκπαίδευση, κατάρτιση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γιατί η παρουσία μας στο Βερολίνο φέρνει αποτελέσματα: Μετά το Green SCAP, προετοιμάζουμε μία δεύτερη, νέα πρόταση για ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης για τις γυναίκες στον κινηματογράφο, σε συνεργασία με σημαντικούς εταίρους από την Ευρώπη.

Παράλληλα, ενδυναμώνουμε την παρουσία της Κεντρικής Μακεδονίας σε δράσεις μεγάλων κινηματογραφικών οργανισμών (EUFCN, European Producers Club, European Women’s Audiovisual Network), με στόχο την αξιοποίηση νέων ευκαιριών και τη δυναμική τοποθέτηση της περιοχής μας στον διεθνή οπτικοακουστικό χάρτη. Συνεχίζουμε συστηματικά και μεθοδικά, επιδιώκοντας ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα και στον τομέα του κινηματογραφικού τουρισμού», τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Film Office στο European Film Market, ξεχώρισαν:

· Δεκαπέντε προσωποποιημένες συναντήσεις με παραγωγούς-μέλη του European Producers Club, στο πλαίσιο των δράσεων του European Film Commissions Network (EUFCN) στην Berlinale

· Συμμετοχή του Film Office στη Γενική Συνέλευση του EUFCN και οι επιμέρους συναντήσεις δικτύωσης με γραφεία υποστήριξης οπτικοακουστικών παραγωγών από όλη την Ευρώπη

· Εκδήλωση βράβευσης της καλύτερης ευρωπαϊκής τοποθεσίας του EUFCN για το 2025 (EUFCN Locations Awards 2025)

· Συμμετοχή του Film Office στην κοινή εκδήλωση δικτύωσης Ιταλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας, που συνδιοργάνωσαν στο Βερολίνο οι οργανισμοί Italian Film Commissions, Spain Film Commission και Portugal Film Commission.

· Συμμετοχή του Film Office στην καθιερωμένη δεξίωση για την προώθηση της ελληνικής κινηματογραφίας, που πραγματοποιήθηκε στην Ελληνική Πρεσβεία στο Βερολίνο, παρουσία του Πρέσβη της Ελλάδας στη Γερμανία Αλέξανδρου Παπαϊωάννου, την οποία συνδιοργάνωσαν το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία για τη δικτύωση των δημιουργών από την Ελλάδα στην κορυφαία κινηματογραφική αγορά της Ευρώπης, για την ανάπτυξη νέων σχεδίων και ταινιών, για εξεύρεση συμπαραγωγών, χρηματοδοτήσεων και νέων συνεργασιών, καθώς και για την ανάδειξη της Ελλάδας ως τόπου γυρισμάτων διεθνών παραγωγών. Η δεξίωση σηματοδότησε ακόμη και την επίσημη έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για την τελετή απονομής των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, που θα διεξαχθεί το 2027 στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).