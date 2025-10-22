MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Καϊτεζίδης για Σαββόπουλο: Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στον πολιτισμό, θα παραμείνει για πάντα ένας φάρος για τη μουσική και την τέχνη

|
THESTIVAL TEAM

Τη βαθιά θλίψη και συγκίνησή της για την απώλεια του σπουδαίου καλλιτέχνη Διονύση Σαββόπουλο, εκφράζει η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), τονίζοντας ότι έφυγε ένας χαρισματικός τραγουδοποιός, ποιητής, «μοναδικός ραψωδός» που άφησε βαθύ αποτύπωμα, ανεξίτηλο, στο ελληνικό τραγούδι και στην πολιτιστική ζωή της χώρας.

Το Δ.Σ. της ΠΕΔΚΜ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του, επισημαίνοντας ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ο τραγουδοποιός της ψυχής του Ελληνισμού. Ένας μουσικός, τα τραγούδια του οποίου σηματοδότησαν το πνεύμα μιας ολόκληρης εποχής, ενέπνευσαν γενιές καλλιτεχνών, και τα έργα του σφράγισαν το ελληνικό τραγούδι.

Σε δήλωση του ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, Δήμαρχος Πυλαίας -Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης τονίζει:

«Η απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου, καλλιτέχνη σημαντικής εμβέλειας, αφήνει ένα μεγάλο κενό στον πολιτισμό μας, όμως η σημαντική συμβολή του στη μουσική σκηνή, θα παραμείνει για πάντα ένας φάρος για τη μουσική και την τέχνη.

Υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής σκηνής με πλούσιο έργο, αλλά και λόγο που αντανακλούσε τις ανησυχίες και το πάθος του για την Ελλάδα και τον κόσμο.

Ο Νιόνιος που αγαπούσε όλη η Ελλάδα ερμήνευσε τραγούδια – ύμνους, λυρικά και ταυτόχρονα πολιτικά, αφήνοντας μία μουσική παρακαταθήκη τόσο ιδιαίτερη και τόσο πρωτοπόρα.

Η διορατικότητά του, η αγάπη για τη μουσική θα τον κρατούν ζωντανό στην ιστορία ως ένα φωτεινό παράδειγμα καλλιτεχνικής αλήθειας.

Παρά τη θλίψη που σκόρπισε σε όλους μας ο θάνατος του, εκείνος θα ήθελε τώρα που ανέβηκε στη ‘Συννεφούλα’ του, ‘να κρατήσουν οι χοροί’.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος αφήνει σε όλους εμάς και το μουσικό «Φορτηγό» του, ένα δίσκο «τομή» για το ελληνικό τραγούδι, για να ανέβει πλέον σε ένα άλλο που θα τον ταξιδέψει στη χορεία των αθανάτων της μουσικής και της σύγχρονης πολιτικής σκέψης.

Τον ευχαριστούμε από καρδιάς, γιατί μας έμαθε πως μπορούμε να τραγουδάμε ακόμη και στις δύσκολες στιγμές της πατρίδας μας.

Καλό του ταξίδι!»

Διονύσης Σαββόπουλος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης ΠΕΔΚΜ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Βγαίνουν τα στηθαία στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών για τη δοκιμαστική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μπούκαραν σε δύο σπίτια μέσα σε μία εβδομάδα – Δύο συλλήψεις για κλοπές με λεία 7.000 ευρώ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

H Eλληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στηρίζει 8 Ομοσπονδίες με 268.195 ευρώ για Ολυμπιακή προετοιμασία

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ο Νετανιάχου συζήτησε για την εκεχειρία στη Γάζα με τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Κακλαμάνης σε Κωνσταντοπούλου: Δίνετε ασίστ στον κ. Μητσοτάκη και βάζει τρίποντα, δεν το καταλαβαίνετε; – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Βικτόρια Χίσλοπ: Ντρέπομαι ως Βρετανίδα για το δείπνο στην αίθουσα των Γλυπτών, ήταν ασέβεια