Καϊτεζίδης για Σαββόπουλο: Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στον πολιτισμό, θα παραμείνει για πάντα ένας φάρος για τη μουσική και την τέχνη

Τη βαθιά θλίψη και συγκίνησή της για την απώλεια του σπουδαίου καλλιτέχνη Διονύση Σαββόπουλο, εκφράζει η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), τονίζοντας ότι έφυγε ένας χαρισματικός τραγουδοποιός, ποιητής, «μοναδικός ραψωδός» που άφησε βαθύ αποτύπωμα, ανεξίτηλο, στο ελληνικό τραγούδι και στην πολιτιστική ζωή της χώρας.

Το Δ.Σ. της ΠΕΔΚΜ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του, επισημαίνοντας ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ο τραγουδοποιός της ψυχής του Ελληνισμού. Ένας μουσικός, τα τραγούδια του οποίου σηματοδότησαν το πνεύμα μιας ολόκληρης εποχής, ενέπνευσαν γενιές καλλιτεχνών, και τα έργα του σφράγισαν το ελληνικό τραγούδι.

Σε δήλωση του ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, Δήμαρχος Πυλαίας -Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης τονίζει:

«Η απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου, καλλιτέχνη σημαντικής εμβέλειας, αφήνει ένα μεγάλο κενό στον πολιτισμό μας, όμως η σημαντική συμβολή του στη μουσική σκηνή, θα παραμείνει για πάντα ένας φάρος για τη μουσική και την τέχνη.

Υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής σκηνής με πλούσιο έργο, αλλά και λόγο που αντανακλούσε τις ανησυχίες και το πάθος του για την Ελλάδα και τον κόσμο.

Ο Νιόνιος που αγαπούσε όλη η Ελλάδα ερμήνευσε τραγούδια – ύμνους, λυρικά και ταυτόχρονα πολιτικά, αφήνοντας μία μουσική παρακαταθήκη τόσο ιδιαίτερη και τόσο πρωτοπόρα.

Η διορατικότητά του, η αγάπη για τη μουσική θα τον κρατούν ζωντανό στην ιστορία ως ένα φωτεινό παράδειγμα καλλιτεχνικής αλήθειας.

Παρά τη θλίψη που σκόρπισε σε όλους μας ο θάνατος του, εκείνος θα ήθελε τώρα που ανέβηκε στη ‘Συννεφούλα’ του, ‘να κρατήσουν οι χοροί’.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος αφήνει σε όλους εμάς και το μουσικό «Φορτηγό» του, ένα δίσκο «τομή» για το ελληνικό τραγούδι, για να ανέβει πλέον σε ένα άλλο που θα τον ταξιδέψει στη χορεία των αθανάτων της μουσικής και της σύγχρονης πολιτικής σκέψης.

Τον ευχαριστούμε από καρδιάς, γιατί μας έμαθε πως μπορούμε να τραγουδάμε ακόμη και στις δύσκολες στιγμές της πατρίδας μας.

Καλό του ταξίδι!»