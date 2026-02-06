Καϊτεζίδης για λύκους και αγριόχοιρους στους οικισμούς: Χρειάζεται δράση και αποτέλεσμα – Οι υπεύθυνοι να αναλάβουν σήμερα την ευθύνη τους

Ομόφωνο ψήφισμα διαμαρτυρίας προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές για την απομάκρυνση των αγριόχοιρων και των λύκων από τις κατοικημένες περιοχές, εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη με την υπ’ αριθ. 7/26.1.2026 απόφασή του.

Με το ψήφισμα, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ζητούν από όλους τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν άμεσα στην δραστική αντιμετώπιση του φαινομένου.

«Παρά τις αλλεπάλληλες επιστολές διαμαρτυρίας και τις κατά καιρούς επισημάνσεις μας προς τους καθ’ ύλην αρμόδιους, δυστυχώς συνεχίζεται η ίδια αχαρακτήριστη κατάσταση. Τα περιστατικά εμφάνισης αγριόχοιρων και λύκων είναι καθημερινά, ιδίως στο Πανόραμα αλλά και στις άλλες Δημοτικές Κοινότητες. Τα περιστατικά αυτά εύλογα προκαλούν την ανησυχία των πολιτών. Δυστυχώς τα όποια μέτρα εφαρμόζονται μέχρι στιγμής από τους αρμόδιους φορείς έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή και αναποτελεσματικά. Οι φθορές στη δημόσια και την ιδιωτική περιουσία συνεχίζονται, οι πληθυσμοί αυξάνονται, η επικινδυνότητα κλιμακώνεται. Απαιτούνται εδώ και τώρα δραστικά μέτρα:

Ελεγχόμενη εξόντωση των αγριόχοιρων και απομάκρυνσή τους από τους οικισμούς, άμεση και οριστική απομάκρυνση των λύκων. Καλώ όλους τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους πριν θρηνήσουμε ανθρώπινα θύματα. Δεν αρκούν οι απλές διαπιστώσεις και οι πειραματισμοί, χρειάζεται υπεύθυνη δράση και αποτέλεσμα. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ’ όλα» δήλωσε ο Δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης υπενθυμίζοντας την ευρεία σύσκεψη της 28ης Νοεμβρίου 2025, την οποία συγκάλεσε ο ίδιος και συμμετείχαν όλοι οι αρμόδιοι: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Δασών Θεσσαλονίκης, Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας ΑΠΘ, ΑΤ Πυλαίας – Χορτιάτη, Δήμοι Νεάπολης -Συκεών και Θέρμης και Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ».

Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

«Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας – Χορτιάτη δηλώνουμε ότι η ανθρώπινη ζωή και η ασφάλεια είναι πάνω από όλα και είναι αδιαπραγμάτευτη.

Εκφράζουμε για μία ακόμη φορά την έντονη ανησυχία μας για την εμφάνιση αγριόχοιρων και λύκων εντός των οικισμών, επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο συνεχίζεται με αμείωτη ένταση θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια ανθρώπων, οικόσιτων ζώων και προκαλώντας φθορές στη δημόσια περιουσία.

Επισημαίνουμε στις αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές ότι η τοπική κοινωνία με εντεινόμενη ανησυχία παρακολουθεί την αύξηση των περιστατικών σε καθημερινή πλέον βάση, παρά την εφαρμογή των αρχικών μέτρων.

Οι μέχρι σήμερα ενέργειες δεν απέφεραν αποτέλεσμα και παρατείνεται το πρόβλημα των άγριων ζώων στην περιοχή με άμεσο τον κίνδυνο στη ζωή και την περιουσία των πολιτών.

Ζητούμε από όλους τους αρμόδιους φορείς, εκπρόσωποι των οποίων συμμετείχαν στην ευρεία σύσκεψη της 28ης Νοεμβρίου 2025, την οποία συγκάλεσε η Δημοτική Αρχή, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν άμεσα στην δραστική αντιμετώπιση του φαινομένου».