Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναβαθμίζει το νοσοκομείο “Γ. Παπανικολάου” της Θεσσαλονίκης με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό

Με σύγχρονα ιατροτεχνολογικά μηχανήματα και υλικά εξοπλίζει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, έπειτα από την υπογραφή της σχετικής απόφασης από την Περιφερειάρχη, Αθηνά Αηδονά.

Η «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου – μέρος 2ο», έχει συνολικό προϋπολογισμό 5 εκ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Όπως τόνισε η κ. Αηδονά, «συνεχίζουμε να αξιοποιούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας για να εξοπλίσουμε περαιτέρω όλα τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κεντρικής Μακεδονίας. Το νοσοκομείο ‘Παπανικολάου’ είναι από τους πυλώνες του δημόσιου συστήματος υγείας στη Θεσσαλονίκη και όλη την Κεντρική Μακεδονία και έχουμε ήδη προχωρήσει στον εξοπλισμό του, όμως οι ανάγκες είναι πάντα υπαρκτές. Γι’ αυτό και προχωρούμε σε ακόμα μια γενναία αναβάθμιση, μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τόσο για την πρωτοβάθμια, όσο και για τη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας που παρέχεται από τις κλινικές και τα τμήματα του νοσοκομείου. Η δημόσια υγεία αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και όλα αυτά τα χρόνια ως διοίκηση έχουμε επενδύσει σε πιο σύγχρονες δομές υγείας σε όλες τις υγειονομικές μονάδες της περιοχής μας, βελτιώνοντας έτσι αποφασιστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους συμπολίτες μας, αλλά και τις συνθήκες και τα μέσα με τα οποία το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό υλοποιεί το πολύτιμο έργο του. Και έτσι θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα».

Συνολικά στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» θα εγκατασταθούν 22 είδη (147 τεμάχια) ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε διάφορες κλινικές και τμήματα του νοσηλευτικού ιδρύματος. Τα δέκα από αυτά τα είδη αφορούν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τα δώδεκα στη δευτεροβάθμια.

Τα είδη που θα προμηθευτεί το νοσοκομείο είναι τα εξής:

-Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας:

1. Στεφανιογράφος

a.Ups στεφανιογράφου

b. Εγχυτής σκιαγραφικού

2. Συστήμα ηλεκτροφυσιολογίας πολλαπλών καναλιών καταγραφής

3. Ακτινοδιαπερατό κρεβάτι

4. Δύο φορητοί αναπνευστήρες με καπνογραφία

5. Πλήρης διαγνωστικός ενδοσκοπικός πύργος 4Κ ανάλυσης συνοδείας τριών γαστροσκοπίων και τριών κολονοσκόπιων

a.Πλήρης επεμβατικός ενδοσκοπικός πύργος 4Κ ανάλυσης συνοδείας τριών γαστροσκοπίων και τριών κολονοσκόπιων

b.Εύκαμπτο Δωδεκαδακτυλοσκόπιο

6. Πλήρης ενδοσκοπικός πύργος high-definition συνοδεία τεσσάρων δωδεκαδακτυλοσκοπίων

7. Συγκρότημα ενδοσκοπικού υπέρηχου

8. Τροχήλατο ψηφιακό ακτινοσκοπικό μηχάνημα C-ARM με συνοδεία ακτινοδιαπερατού τραπεζιού

9. Ημιεύκαμπτο θωρακοσκόπιο τρισδιάστατης απεικόνισης

10. Ακτινοσκοπική τράπεζα συμβατή με C-ARM

a.Τροχήλατο ψηφιακό ακτινοσκοπικό μηχάνημα C-ARM 3D

-Δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας:

1. Βρογχοσκόπιο ενηλίκων

2. Φορητοί αναπνευστήρες

3. Πλήρη αναισθησιολογικά συγκροτήματα με μόνιτορ

4. Αναπνευστήρες βαρέων πασχόντων

5. Τομογράφοι ηλεκτρικής εμπέδησης

6. Μεταβολικό computer

7. Διαθερμία ARGON

8. Σύστημα διεγχειρητικής πλοήγησης για ενδοαγγειακές επεμβάσεις.

9. Πνευματικός αρθρωτός βραχίονας ενδοσκοπικών και θωρακοσκοπικών επεμβάσεων

10. Κυκλώματα εξωσωματικής οξυγόνωσης της κυκλοφορίας (ECMO)

11. Ηλεκτροκίνητες κλίνες με στρώμα αυξημένης φροντίδας

a. Ηλεκτροκίνητες κλίνες με στρώμα/κομοδίνο με ανεξάρτητη τραπεζοτουαλέτα

12. Κλίνες ΜΕΘ με αερόστρωμα