Ι. Καϊτεζίδης: Πανελλαδικό μποϊκοτάζ στα ΕΛΤΑ

Την αιφνιδιαστική, ανιστόρητη και αχαρακτήριστη απόφαση της διοίκησης των ΕΛΤΑ να κλείσει 204 καταστήματα σε όλη τη χώρα, ανάμεσά τους στο Πανόραμα, στην Πυλαία και το Ασβεστοχώρι, καταδικάζει με ομόφωνο ψήφισμά του, το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη, ζητώντας την εδώ και τώρα ανάκλησή της.



Παράλληλα, ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), Ιγνάτιος Καϊτεζίδης καλεί Δήμους και πολίτες σε πανελλαδικό μποϊκοτάζ στα ΕΛΤΑ ως τη μόνη απάντηση στα χρυσοπληρωμένα golden boys για την αντικοινωνική απόφασή τους να κλείσουν εν μία νυκτί 204 καταστήματα σε όλη τη χώρα και να δημιουργήσουν ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα.



Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε την απόφασή του να φέρει την πρόταση άμεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο των 38 Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και να αποτελέσει κεντρική εισήγησή του στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ που ξεκινά στην Αλεξανδρούπολη στις 6 Νοεμβρίου.



«Πανελλαδικό μποϊκοτάζ στα ΕΛΤΑ, είναι η μόνη απάντηση στα χρυσοπληρωμένα golden boys και τις φθηνές δικαιολογίες τους περί οικονομικού εξορθολογισμού. «Όλα εδώ πληρώνονται», που λέει κι ο λαός… Δεν μπορεί το κράτος να λειτουργεί με αποκλειστικό κριτήριο τα κέρδη και τους αριθμούς βάζοντας στο περιθώριο την κοινωνική συνοχή και ευαισθησία. Δεν μπορεί το κράτος να τιμωρεί τους πολίτες του. Με την απόφασή του αυτή το ΔΣ των ΕΛΤΑ προσπαθεί να «ξεπλύνει» τις αμαρτίες δεκαετιών ρίχνοντας τα βάρη στους ευάλωτους συμπολίτες μας και τους εργαζόμενους του Οργανισμού. Δεν μπορεί αποφάσεις κοινωνικής αναλγησίας με διαδικασίες fast track να γίνονται επίσημη κυβερνητική πολιτική. Καλούμε τους αρμόδιους Υπουργούς να ακυρώσουν άμεσα αυτήν την αχαρακτήριστη απόφαση και να εξορθολογήσουν με δικαιοσύνη και κοινωνική ευαισθησία τη λειτουργία των ΕΛΤΑ. Ως εδώ και μη παρέκει», τονίζει σε δήλωσή του ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας – Χορτιάτη :

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, αφού έλαβε γνώση της αιφνιδιαστικής απόφασης των ΕΛΤΑ για την αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων σε όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών των ταχυδρομικών γραφείων Πανοράματος, Πυλαίας και Ασβεστοχωρίου και αναγνωρίζοντας τη ζωτική σημασία της απρόσκοπτης λειτουργίας των ταχυδρομικών υπηρεσιών ιδιαίτερα για την εξυπηρέτηση κατοίκων και επαγγελματιών στον δήμο μας των 100.000 πολιτών που στερείται πια παντελώς τις ταχυδρομικές δομές, λαμβάνοντας υπόψη:

Τον ρόλο των ΕΛΤΑ Α.Ε. ως φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, όπως ορίζεται από τα άρθρα 2, 6 και 21 του Ν. 4053/2012, που επιβάλλουν την υποχρέωση της εταιρείας να παρέχει υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια, ακόμα και σε περιοχές όπου η ιδιωτική επιχειρηματικότητα δεν δραστηριοποιείται, ιδιαίτερα μάλιστα την υποχρέωση εξυπηρέτησης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων που αντιμετωπίζουν γεωγραφικούς και κοινωνικούς περιορισμούς στην πρόσβασή τους σε ταχυδρομικές υπηρεσίες Την ανάγκη διατήρησης της πρόσβασης σε βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες για όλους τους κατοίκους του Δήμου με ιδιαίτερη έμφαση στις ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες και πολίτες χωρίς ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο. Τη σημασία της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης για τη διαχείριση της αλληλογραφίας των δημοτών, την ασφαλή παραλαβή συντάξεων, την αποστολή λογαριασμών και άλλων σημαντικών εγγράφων, καθώς και για τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας. Το γεγονός ότι η εξασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των ΕΛΤΑ . Το γεγονός ότι το κλείσιμο των Γραφείων δεν είναι μια απλή απόφαση, αλλά είναι πράξη υποβάθμισης του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων του Δήμου και περαιτέρω απομόνωσης ιδιαίτερα των κατοίκων της ορεινής περιοχής του, που έτσι θα αναγκαστούν να μετακινούνται χιλιόμετρα για απλές συναλλαγές, χάνοντας χρήμα, χρόνο και ασφάλεια

Αποφασίζει