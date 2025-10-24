Επιμένει ο Δούκας για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Η κυβέρνηση πήρε την αρμοδιότητα, αλλά όχι την ευθύνη

«Η κυβέρνηση πήρε την αρμοδιότητα, αλλά όχι την ευθύνη. Αν συνεχίσει έτσι, στο τέλος θα φταίει ο ίδιος ο Άγνωστος Στρατιώτης»: αυτό λένε πηγές του Δήμου Αθηναίων, δίνοντας συνέχεια στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και επιχειρώντας να εξηγήσουν γιατί ο δήμαρχος, Χάρης Δούκας, προανήγγειλε προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

«Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη δεν είναι πράξη αντιπαράθεσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αλλά θεσμικής υπευθυνότητας. Όταν μια κυβέρνηση νομοθετεί με «δημιουργική ασάφεια», τονίζουν, και μετά αλλάζει ερμηνείες κατά βούληση, η απάντηση πρέπει να είναι νομική και θεσμική.

«Ο Δήμος θα υπερασπιστεί μέχρι τέλους το αυτονόητο: το δικαίωμα των δήμων να ασκούν τις αρμοδιότητες που το Σύνταγμα τους αναγνωρίζει» διαμηνύουν από το δημαρχιακό μέγαρο.

Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για «θέατρο του παραλόγου» που στήθηκε τις τελευταίες ημέρες γύρω από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, υποστηρίζοντας πως είναι η κυβέρνηση που αυτοαναιρείται -και όχι ο δήμαρχος Αθηναίων-, καθώς «τα ίδια στελέχη που ψήφισαν την τροπολογία –με την οποία το Υπουργείο Άμυνας αναλαμβάνει την “φροντίδα” του χώρου- άρχισαν να ισχυρίζονται πως… τίποτα δεν άλλαξε και πως ο Δήμος πρέπει να συνεχίσει να καθαρίζει».

Επισημαίνουν, μάλιστα, πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη «είναι η πρώτη στην ιστορία που δια νόμου αφαιρεί αρμοδιότητα από τον Δήμο Αθηναίων, παραβιάζοντας κατάφωρα το άρθρο 102 του Συντάγματος, που ορίζει ότι “η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.

«Η καθαριότητα, μάλιστα, είναι η πρώτη αρμοδιότητα που μεταφέρθηκε στους δήμους ήδη από το 1833 -και ποτέ, μέχρι σήμερα, δεν είχε αφαιρεθεί» παρατηρούν.

Κατηγορούν την κυβέρνηση πως επικαλέστηκε ψευδώς ότι ο χώρος δεν καθαρίζεται, και σημειώνουν: Αυτό που εξ αρχής ξεκαθάρισε ο Δήμος είναι απλό και σταθερό. Καθαρίζουμε την πλατεία. Δεν σβήνουμε τα ονόματα των θυμάτων. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο».

Νωρίτερα σήμερα, κυβερνητικά στελέχη, σχολιάζοντας τα περί προσφυγής στα δικαστήρια από τον Δήμο Αθηναίων, έλεγαν: «Μέσα σε λίγες ώρες, ο κ. Δούκας αναίρεσε τον εαυτό του. Χθες, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ο Δήμαρχος Αθηναίων δήλωνε ότι, με βάση την τροπολογία που ψηφίσθηκε στη Βουλή, η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Διατύπωνε, μάλιστα, ειρωνικά την ευχή για “καλή τύχη”, την οποία, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, θα έπρεπε να την απευθύνει στους δημότες της πρωτεύουσας και σε όσους κυκλοφορούν στην πόλη από την ημέρα της εκλογής του και μετά».

Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, «σήμερα ο κ. Δούκας ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια για το ζήτημα της αρμοδιότητας, λέγοντας τα ακριβώς αντίθετα από όσα έλεγε χθες».

«Μέσα σε χρόνο ρεκόρ, ο κ. Δούκας υποστήριξε μία θέση και την αντίθετή της. Αυτό που απομένει είναι να ξεμπλέξει τις σκέψεις του, που μπορεί να έχει σημασία για τον ίδιο, αλλά δεν απασχολεί την κοινωνία» έλεγαν, καταλήγοντας: «Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένη την απροθυμία του Δημάρχου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου, πράττοντας ό,τι απαιτείται γι’ αυτό».