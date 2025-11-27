Δήμου Θερμαϊκού: Ασφαλείς, πιστοποιημένες και ξανά σε λειτουργία σύντομα οι παιδικές χαρές

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Θερμαϊκού ανακοινώνει τη δρομολόγηση της πλήρους αποκατάστασης, πιστοποίησης και επαναλειτουργίας των παιδικών χαρών του Δήμου.

Από τις αρχές του 2024 14 παιδικές χαρές σε όλη την επικράτεια του Δήμου παρέμεναν κλειστές και σφραγισμένες λόγω ακαταλληλότητας ήδη από το 2022, στερώντας από τα παιδιά το δικαίωμα στο παιχνίδι και δημιουργώντας εύλογη δυσαρέσκεια στους γονείς, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος.

Ο Δήμος Θερμαϊκού προχώρησε στην υπογραφή τριών διακριτών συμβάσεων, μία για κάθε Δημοτική Ενότητα, οι οποίες αναρτήθηκαν χθες στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το συνολικό ποσό της σχετικής επένδυσης ανέρχεται σε 110.156,07€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και ιδίους πόρους. Στόχος είναι η άρση όλων των παρατηρήσεων των εκθέσεων ελέγχου, ώστε οι χώροι των παιδικών χαρών να λάβουν το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας και να αποδοθούν ξανά στους δημότες.

Αναλυτικότερα, οι συμβάσεις αφορούν:

1. Δημοτική Ενότητα Μηχανιώνας: Περιλαμβάνει παρεμβάσεις στις παιδικές χαρές στο Λιμάνι, στο Κέντρο Υγείας, στην Κερασιά (οδός Δαγκλή) και στην Καψαλάκειο Πολιτιστική Στέγη (μόνο συντήρηση στην τελευταία).

2. Δημοτική Ενότητα Επανομής: Αφορά τις παιδικές χαρές προς την παραλία Επανομής, στην παραλία Επανομής και στο Μεσημέρι.

3. Δημοτική Ενότητα Θερμαϊκού: Εστιάζει στην αποκατάσταση της κεντρικής παιδικής χαράς στην Περαία (οδοί Ανθέων & Φιλίππου) και συνολικά στην εξυπηρέτηση των σχετικών αναγκών της ενότητας.

Διαρκής Συντήρηση και Έλεγχος

Πέρα από την προμήθεια υλικών και τις επισκευές εξοπλισμού και δαπέδων, οι συμβάσεις έχουν διάρκεια 12 μηνών και θεσπίζουν ένα αυστηρό πλαίσιο συντήρησης για να μην επαναληφθούν τα φαινόμενα εγκατάλειψης του παρελθόντος. Συγκεκριμένα, προβλέπονται:

• Δύο τακτικές συντηρήσεις και έλεγχοι ανά μήναγια την περίοδο υψηλής επισκεψιμότητας (Απρίλιος – Σεπτέμβριος).

• Μία τακτική συντήρηση ανά μήνα για την περίοδο Οκτωβρίου – Μαρτίου.

• Έκτακτες επισκέψεις όποτε κριθεί αναγκαίο.

Νέες Παιδικές Χαρές: Σχεδιασμός για το μέλλον

Παράλληλα με την αποκατάσταση των υφιστάμενων υποδομών, ο Δήμος Θερμαϊκού επενδύει στη δημιουργία νέων, σύγχρονων χώρων αναψυχής:

• Ήδη λειτουργεί μία ολοκαίνουργια παιδική χαρά στη Μηχανιώνα.

• Τις ημέρες αυτές δημοπρατείται η κατασκευή νέας παιδικής χαράς στην Επανομή.

• Για το 2026, έχει δρομολογηθεί η δημοπράτηση δύο ακόμα νέων παιδικών χαρών, η μία εκ των οποίων θα χωροθετηθεί στο Αγγελοχώρι.