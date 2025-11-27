Χάρης Δούκας: Όλο και πιο χαμηλά, η κυβέρνηση αφαίρεσε από τους δήμους τις Πολεοδομίες

Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με αφορμή την παρουσίαση του νομοσχεδίου για τις Πολεοδομίες, στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο κ. Δούκας σε ανάρτησή του γράφει: «Όλο και πιο χαμηλά… Όλο και πιο συγκεντρωτικά, όλο και πιο αναποτελεσματικά, όλο και πιο επιθετικά η κυβέρνηση απέναντι στους δήμους».

Ο δήμαρχος Αθηναίων επικρίνει την απόφαση της κυβέρνησης «να αφαιρέσει από τους δήμους τις Πολεοδομίες, το βασικό εργαλείο που διαθέτουμε για να οργανώνουμε τις πόλεις μας, να βάζουμε κόφτες στα σχέδια τσιμεντοποίησης (βλέπε ΝΟΚ), να σχεδιάζουμε μαζί με τους δημότες πώς θα γίνουν πιο βιώσιμες και λειτουργικές» και τονίζει ότι «ο χριστουγεννιάτικος μποναμάς της κυβέρνησης στους δήμους είναι ανεπιθύμητος».

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

“Όλο και πιο χαμηλά…

Όλο και πιο συγκεντρωτικά, όλο και πιο αναποτελεσματικά, όλο και πιο επιθετικά η κυβέρνηση απέναντι στους δήμους.

Σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να αφαιρέσει από τους δήμους τις Πολεοδομίες, το βασικό εργαλείο που διαθέτουμε για να οργανώνουμε τις πόλεις μας, να βάζουμε κόφτες στα σχέδια τσιμεντοποίησης (βλέπε ΝΟΚ), να σχεδιάζουμε μαζί με τους δημότες πώς θα γίνουν πιο βιώσιμες και λειτουργικές.

Ο χριστουγεννιάτικος μποναμάς της κυβέρνησης στους δήμους είναι ανεπιθύμητος. Καλούμε τους βουλευτές απ’ όλα τα κόμματα, που νοιάζονται για τις περιοχές τους, να της τον επιστρέψουν…”.