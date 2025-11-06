“Υψηλές πτήσεις” για το Thessaloniki Millennium Team Cadet European Cup 2025: 546 αθλητές, 34 χώρες – Μέχρι αύριο οι συμμετοχές

Η καρδιά του ευρωπαϊκού τζούντο για αθλητές ηλικίας έως 18 ετών, θα χτυπάει δυνατά στη Θεσσαλονίκη το προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου.

Και πως θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά τη στιγμή που 546 αθλητές και αθλήτριες από 34 χώρες, μέχρι στιγμής (σ.σ. οι δηλώσεις ολοκληρώνονται αύριο, Παρασκευή), θα δώσουν το «παρών» στα τατάμι του Thessaloniki “Millennium Team” Cadet European Cup 2025, το οποίο θα φιλοξενηθεί 22-23 του μήνα στο Αθλητικό Κέντρο της ΧΑΝΘ «Μάκης Τσικίνας».

Με το ρεκόρ συμμετοχών να έχει «σπάσει» εδώ και καιρό, όλοι αδημονούν για την έναρξη του τελευταίου χρονικά Ευρωπαϊκού Κυπέλλου της συγκεκριμένης σειράς, το οποίο κοσμεί το επίσημο αγωνιστικό καλαντάρι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τζούντο (EJU). Μιας αθλητικής γιορτής για τη νέα γενιά του αθλήματος, αφού από την Θεσσαλονίκη, δεν θα είναι λίγοι αυτοί που θα έχουν κάνει ένα από τα βήματα που απαιτούνται για την διεθνή καταξίωση τους στο άμεσο μέλλον.

Οι χώρες που προστέθηκαν στη λίστα είναι η Ισλανδία, η Βόρεια Μακεδονία και η Τουρκία, ενώ αρκετοί από τους αθλητές και τις αθλήτριες που θα αφιχθούν στην Ελλάδα, έχουν στο βιογραφικό τους σημαντικές διακρίσεις στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα που προηγήθηκαν μέσα στη χρονιά. Μεταξύ αυτών ο Κροάτης Josip HAVRANEK ήταν 2ος την Κράνισκα Γκόρα, 3ος στο Τέπλιτσε και 2ος στην Γένοβα στα -73κ., αλλά και ο Βρετανός Gheorghe TATARU βρέθηκε στο δεύτερο σκαλοπάτι του βάθρου των νικητών στη διοργάνωση της Ρίγας στα -90κ. Στο ίδιο τουρνουά, η Nina PODYMSKA από την Πολωνία, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα -48κ.

Mε την ολοκλήρωση του τουρνουά θα ακολουθήσει και διεθνές προπονητικό καμπ (24-26 Νοεμβρίου), το οποίο επίσης βρίσκεται στο επίσημο καλαντάρι της EJU.