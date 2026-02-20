MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

“Υπόκλιση” της UEFA στον Τσιφτσή: Η νέα ευρωπαϊκή… παράσταση του Έλληνα τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ – Δείτε το βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Αντώνης Τσιφτσής κατέβασε ξανά «ρολά» κόντρα στη Θέλτα, με την UEFA να ξεχωρίζει την εμφάνιση του Έλληνα κίπερ.

Ο ίδιος διανύει την πρώτη του ευρωπαϊκή σεζόν, κάνοντας ντεμπούτο σε ένα ιστορικό παιχνίδι, στη Γαλλία κόντρα στη Λιλ στο… επικό 3-4, το οποίο ήταν η νίκη της σεζόν.

Ο 27χρονος κίπερ από τα Γιαννιτσά, χθες (19/02) έφτασε τις είκοσι συμμετοχές με την «ασπρόμαυρη» φανέλα, κάνοντας μία εξαιρετική εμφάνιση, παρότι ο Δικέφαλος γνώρισε την ήττα (1-2) από τη Θέλτα.

Με έξι αποκρούσεις, τέσσερις εκ των οποίων ήταν μέσα από την περιοχή, αποσόβησε περίπου 1,34 xgoals της ισπανικής ομάδας, κρατώντας τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι, πριν ο Γερεμέγιεφ με το γκολ του τον ξαναβάλει στο… παιχνίδι της πρόκρισης.

Η UEFA ξεχώρισε την εμφάνιση του Αντώνη Τσιφτσή, ο οποίος ήταν εκ των κορυφαίων τερματοφυλάκων των πλέι οφ του Europa League, μαζί με τους Έντερσον και Ορτέγκα.

Δείτε το βίντεο

UEFA Αντώνης Τσιφτσής

