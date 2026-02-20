“Υπόκλιση” της UEFA στον Τσιφτσή: Η νέα ευρωπαϊκή… παράσταση του Έλληνα τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ – Δείτε το βίντεο
Ο Αντώνης Τσιφτσής κατέβασε ξανά «ρολά» κόντρα στη Θέλτα, με την UEFA να ξεχωρίζει την εμφάνιση του Έλληνα κίπερ.
Ο ίδιος διανύει την πρώτη του ευρωπαϊκή σεζόν, κάνοντας ντεμπούτο σε ένα ιστορικό παιχνίδι, στη Γαλλία κόντρα στη Λιλ στο… επικό 3-4, το οποίο ήταν η νίκη της σεζόν.
Ο 27χρονος κίπερ από τα Γιαννιτσά, χθες (19/02) έφτασε τις είκοσι συμμετοχές με την «ασπρόμαυρη» φανέλα, κάνοντας μία εξαιρετική εμφάνιση, παρότι ο Δικέφαλος γνώρισε την ήττα (1-2) από τη Θέλτα.
Με έξι αποκρούσεις, τέσσερις εκ των οποίων ήταν μέσα από την περιοχή, αποσόβησε περίπου 1,34 xgoals της ισπανικής ομάδας, κρατώντας τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι, πριν ο Γερεμέγιεφ με το γκολ του τον ξαναβάλει στο… παιχνίδι της πρόκρισης.
Η UEFA ξεχώρισε την εμφάνιση του Αντώνη Τσιφτσή, ο οποίος ήταν εκ των κορυφαίων τερματοφυλάκων των πλέι οφ του Europa League, μαζί με τους Έντερσον και Ορτέγκα.
Δείτε το βίντεο
Ederson, Ortega, Tsiftsis and more! 🧤— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 19, 2026
Which save is your favourite? #UELsaves | @Betano_PT pic.twitter.com/EVrhrvcurO
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Λάκης Γαβαλάς: Δεν πειράζει που δεν άρεσε σε κάποιους το J2US, και εμάς δεν μας αρέσουν αυτοί που γράφουν τα σχόλια
- Μαρκόπουλος για επεισόδια στη Νίκαια: Ηθικά υπεύθυνος ο Παπανικολάου, υπήρξε απόπειρα λιντσαρίσματος του Γεωργιάδη
- Μαρινάκης: Η αυτοδυναμία είναι η μόνη επιλογή που εξασφαλίζει σταθερότητα και πρόοδο