Βρούτσης: Να πάμε το 2028 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο ανανεωμένο ΟΑΚΑ

Την πρόθεση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας να διεκδικήσει την ανάληψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης του 2028 (χωρίς να διευκρινίζεται αν μιλάμε για τη διοργάνωση των ανδρών ή των γυναικών), αποκάλυψε ο Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ από το Φουντσάλ της Πορτογαλίας, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την εθνική γυναικών.

«Η πρόταση έρχεται από τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, Κυριάκο Γιαννόπουλο, ρωτώντας τον υπουργό Αθλητισμού αν έχει τη στήριξη. Η υπογραφή η δική μου απλόχερη, απόλυτη στήριξη. Ναι, θα πάμε το 2028 για αυτό το μεγάλο Πρωτάθλημα στο ανανεωμένο ΟΑΚΑ», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού.

«Οι εθνικές ανδρών και γυναικών μας κάνουν περήφανους και επιβεβαιώνουν την παγκόσμια κυριαρχία τους, είναι πάντα στην κορυφή. Δεν είναι τυχαίο και για αυτό ως Πολιτεία και εγώ ως υπουργός είμαι πάντα δίπλα τους. Νιώθουμε όλοι χαρά και περηφάνια. Η εθνική γυναικών δείχνει ότι έχει μέλλον, έρχονται από πίσω νέα κορίτσια και στον υγρό στίβο η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε και στις στρατηγικές του Υπουργείου Αθλητισμού. Θα επενδύσουμε στον υγρό στίβο», επισήμανε ακόμη ο κ. Βρούτσης, ο οποίος αναγνώρισε ότι «υπήρχε μία πολύχρονη στασιμότητα στο ζήτημα των κολυμβητηρίων. Παρόλα αυτά αναδείξαμε αυτά τα κορίτσια γιατί η Ομοσπονδία και οι γονείς των παιδιών έκαναν αυτή την ωραία επένδυση με έξυπνο τρόπο και να φέρουν αυτά τα αποτελέσματα. Με το νέο ΕΠΑ που διαχειρίζεται το Υπουργείο, το μεγαλύτερο μέρος θα πάει στον υγρό στίβο».