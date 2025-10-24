UEFA: ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έδωσαν πολύτιμους βαθμούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Οι δύο «ευρωπαϊκές» νίκες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ έδωσαν πολύτιμους βαθμούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο στην κατάταξη της UEFA. Η Ελλάδα κατέκτησε 800 πολύτιμους βαθμούς και έφτασε τους 39.112, παραμένοντας στην 11η θέση και συνεχίζοντας την «καταδίωξη» της Τσεχίας (42.300), όμως νιώθει πλέον και την «ανάσα» της Πολωνίας (38.375). Η βαθμολογία της UEFA:

Τουρκία 46.000 (3/5) Τσεχία 42.300 (4/5) Ελλάδα 39.112 (4/5) Πολωνία 38.375 (4/4) Νορβηγία 37.987 (2/5) Δανία 36.981 (2/4) Ελβετία 32.500 (3/5)

*Σε παρένθεση ο αριθμός των ομάδων που ξεκίνησαν και πόσες συνεχίζουν στα κύπελλα Ευρώπης

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια:

10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος : 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος : 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος : 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος : 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος : 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος : 2ος προκριματικός Conference League