UEFA: ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έδωσαν πολύτιμους βαθμούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο
Οι δύο «ευρωπαϊκές» νίκες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ έδωσαν πολύτιμους βαθμούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο στην κατάταξη της UEFA. Η Ελλάδα κατέκτησε 800 πολύτιμους βαθμούς και έφτασε τους 39.112, παραμένοντας στην 11η θέση και συνεχίζοντας την «καταδίωξη» της Τσεχίας (42.300), όμως νιώθει πλέον και την «ανάσα» της Πολωνίας (38.375). Η βαθμολογία της UEFA:
- Τουρκία 46.000 (3/5)
- Τσεχία 42.300 (4/5)
- Ελλάδα 39.112 (4/5)
- Πολωνία 38.375 (4/4)
- Νορβηγία 37.987 (2/5)
- Δανία 36.981 (2/4)
- Ελβετία 32.500 (3/5)
*Σε παρένθεση ο αριθμός των ομάδων που ξεκίνησαν και πόσες συνεχίζουν στα κύπελλα Ευρώπης
Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια:
10η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος : 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος : 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος : 2ος προκριματικός Conference League
11-12η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος : 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος : 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος : 2ος προκριματικός Conference League