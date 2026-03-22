Τρομακτικό ατύχημα σε ποδηλατικό αγώνα γυναικών: Αθλήτρια έπεσε με το κεφάλι από ύψωμα για να αποφύγει καραμπόλα – Δ είτε βίντεο

Η Ιταλίδα ποδηλάτισσα Ντεμπόρα Σιλβέστρι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από ένα τρομακτικό ατύχημα κατά τη διάρκεια του κλασικού μονοήμερου ποδηλατικού αγώνα γυναικών Μιλάνο-Σανρέμο το Σάββατο.

Το συγκλονιστικό περιστατικό συνέβη προς το τέλος του αγώνα, όταν αρκετές ποδηλάτισσες ενεπλάκησαν σε καραμπόλα και έμειναν στο έδαφος. Η Σιλβέστρι έφτασε λίγο αργότερα στο σημείο του ατυχήματος, αλλά στην προσπάθειά της να αποφύγει τη σύγκρουση, έπεσε με το κεφάλι πάνω από τις προστατευτικές μπάρες.

Caduta tremenda a circa 20 km dall'arrivo della Milano-Sanremo Women 2026 😱



Le conseguenze peggiori le ha avute Debora Silvestri che è caduta giù dal muretto. Per fortuna la ragazza italiana è cosciente ed è stata immediatamente trasportata in ospedale per gli accertamenti del… pic.twitter.com/lbQHbLqXNA March 21, 2026

Η Ιταλίδα προσγειώθηκε σε χαμηλότερο σημείο του δρόμου μετά από πτώση αρκετών μέτρων και έμεινε ξαπλωμένη στο έδαφος. Η ομάδα της, η Laboral Kutxa, εξέδωσε λίγο αργότερα ανακοίνωση για να ενημερώσει σχετικά με την κατάστασή της.

«Η Ντεμπόρα Σιλβέστρι υπέστη πτώση στην κατάβαση της Cipressa. Εχει τις αισθήσεις της και μεταφέρεται στο νοσοκομείο για να λάβει ιατρική περίθαλψη». Αργότερα πρόσθεσαν: «Θα παραμείνει στο νοσοκομείο για τις επόμενες ώρες υπό ιατρική παρακολούθηση, και θα κάνει περαιτέρω εξετάσεις για να εκτιμηθεί η έκταση των τραυματισμών της».

Η Βελγίδα Lotte Kopecky κέρδισε τελικά τον αγώνα των 156 χλμ. μετά τις χαοτικές σκηνές, νικώντας οριακά την Ελβετή Noemi Ruegg σε σπριντ προς τη γραμμή τερματισμού. Ωστόσο, παρά τη νίκη της, ο αγώνας επισκιάστηκε από το περιστατικό και η Kopecky δήλωσε μετά τη νίκη της: «Ελπίζω όλοι να είναι καλά.»

Δύο από τις φαβορί του αγώνα, η Κάσια Νιεβιάδομα-Φίνι και η Κιμ Λε Κουρ-Πιναάρ, ενεπλάκησαν επίσης στη σύγκρουση. Η Νιεβιάδομα-Φίνι δεν μπόρεσε να συνεχίσει, ενώ η Λε Κουρ-Πιναάρ επανήλθε στον αγώνα, αλλά τερμάτισε στην 99η θέση.