Τρινκιέρι: Αυτά μου είπε ο κ. Μυστακίδης να με πείσει να έρθω στον ΠΑΟΚ

Στο πλαίσιο της επίσημης παρουσίασής του, ο Αντρέα Τρινκιέρι αναφέρθηκε με θερμά λόγια στη συνάντηση που είχε με τον Τέλη Μυστακίδη, εξηγώντας πως αυτή αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για να αποδεχθεί την πρόταση του ΠΑΟΚ.

Ο Ιταλός τεχνικός αποκάλυψε ότι βρέθηκε απέναντι σε «έναν τζέντλεμαν», όπως χαρακτηριστικά είπε, προσθέτοντας πως «είναι προνόμιο να κάνεις μια τέτοια συνάντηση». Σύμφωνα με τον ίδιο, η συζήτηση που είχαν ήταν απόλυτα ξεκάθαρη, χωρίς υπεκφυγές και γενικόλογες υποσχέσεις. «Μιλήσαμε πολύ καθαρά», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι τέθηκαν υψηλοί στόχοι για το μέλλον της ομάδας.

Παράλληλα, ο Τρινκιέρι ξεκαθάρισε πως, παρότι η φιλοδοξία είναι δεδομένη, υπάρχει πλήρης επίγνωση της πραγματικότητας. «Βάλαμε υψηλούς στόχους, αλλά ξέρουμε ότι πρέπει να πάμε βήμα-βήμα», ανέφερε, στέλνοντας μήνυμα ισορροπίας και ρεαλισμού. Η τοποθέτησή του φανέρωσε ότι το πλάνο δεν βασίζεται σε βιαστικές κινήσεις, αλλά σε σταδιακή και μεθοδική δουλειά.

Ο έμπειρος προπονητής εμφανίστηκε αποφασισμένος να επενδύσει στη δημιουργία μιας ομάδας με ταυτότητα και συνέπεια, τονίζοντας ότι η επιτυχία δεν έρχεται από τη μια μέρα στην άλλη. Η έμφαση στη συνεργασία, στη διαφάνεια και στη σταθερή πρόοδο αποτέλεσε κεντρικό σημείο της παρουσίας του.