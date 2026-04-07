Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο εμβληματικός Ρουμάνος προπονητής, Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Μετά από καρδιακή προσβολή και επιπλοκές κατά την παρουσία του στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Βουκουρεστίου, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου άφησε την τελευταία του πνοή.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα.

Η ενημέρωση από το νοσοκομείο

«Σήμερα, Τρίτη 7 Απριλίου 2026, περίπου στις 20:30, διαπιστώθηκε ο θάνατος του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπήρξε ένας από τους πλέον καταξιωμένους προπονητές και ποδοσφαιριστές του ρουμανικού ποδοσφαίρου, καθώς και ο πρώτος που οδήγησε την εθνική ομάδα της Ρουμανίας σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το 1984».

