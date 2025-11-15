MENOY

Θλίψη στον Άρη: Έφυγε από τη ζωή γνωστός φίλος της ομάδας

THESTIVAL TEAM

Βαρύ πένθος στην οικογένεια του Άρη για τον θάνατο του γνωστού φίλου της ομάδας, Δημήτρη Κούβελα, ο οποίος «έφυγε» απροσδόκητα από τη ζωή, σκορπίζοντας μεγάλη θλίψη στην κιτρινόμαυρη κοινότητα.

Ο σύνδεσμος φιλάθλων SUPER 3 εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος, αποχαιρετώντας τον με ένα συγκινητικό μήνυμα.

«Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Άρης Δημήτρης Κούβελας

