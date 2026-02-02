MENOY

Θετικός ο Ινφαντίνο στην επιστροφή της Ρωσίας: “Είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε, τουλάχιστον στις μικρές ηλικίες”

THESTIVAL TEAM

Έχουνε περάσει τέσσερα χρόνια από τη στιγμή που η Ρωσία εισέβαλλε στην Ουκρανία και σχεδόν αμέσως ακολούθησε ο «αθλητισμός» αποκλεισμός της Ρωσίας (και τη συμμάχου της Λευκορωσίας).

Ωστόσο τους τελευταίους μήνες, συχνά-πυκνά εμφανίζονται σενάρια που θέλουν τις διεθνείς αθλητικές αρχές να εξετάζουν διάφορα σενάρια για την άρση του αποκλεισμού των δύο χωρών, κάτι που παραδέχθηκε και ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Τζιάνι Ινφαντίνο, μιλώντας στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky.

«Είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε, χωρίς αμφιβολία, τουλάχιστον στις αναπτυξιακές κατηγορίες», δήλωσε ο Ιταλοελβετός παράγοντας.

«Αυτός ο αποκλεισμός δεν έχει επιτύχει τίποτα, απλώς έχει δημιουργήσει περισσότερη απογοήτευση και μίσος. Το να μπορούν τα παιδιά της Ρωσίας να παίζουν ποδόσφαιρο σε άλλα μέρη της Ευρώπης μπορεί να βοηθήσει», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της FIFA χαρακτήρισε ενδεχόμενο αποκλεισμό του Ισραήλ (για τα γεγονότα στην Παλαιστίνη) ως «ήττα», σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα πρέπει να διασφαλίσουμε στο καταστατικό μας ότι καμία χώρα δεν μπορεί να αποκλείεται από το ποδόσφαιρο για τις πράξεις των πολιτικών της ηγετών».

Στην ίδια συνέντευξη, ο Ινφαντίνο υπερασπίστηκε και την απόφαση του οργανισμού να απονείμει το νεοσύστατο Βραβείο Ειρήνης της FIFA στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

«Αντικειμενικά, το αξίζει. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το έχει πει και μια βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης. Έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επίλυση συγκρούσεων και στη σωτηρία χιλιάδων ζωών», κατέληξε ο Ινφαντίνο.

