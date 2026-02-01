Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν χώρο μνήμης του Άλκη Καμπανού στην Καλαμαριά – Δείτε φωτογραφίες

Στόχος βανδαλισμού έγινε χώρος μνήμης για τον Άλκη Καμπανό στην Καλαμαριά.

Ο ΜΓΣ Απόλλων Καλαμαριάς καταδικάζει απερίφραστα το περιστατικό βανδαλισμού στον χώρο μνήμης για τον Άλκη Καμπανό, τέσσερα χρόνια μετά τη δολοφονία του.

Ο σύλλογος κάνει λόγο για πράξη ασέβειας σε μια χρονική περίοδο με ιδιαίτερο συμβολισμό και προαναγγέλλει νομικές ενέργειες.

Ολόκληρη η ανάρτηση

“Ο ΜΓΣ Απόλλων Καλαμαριάς καταδικάζει απερίφραστα το περιστατικό βανδαλισμού που σημειώθηκε σε χώρο μνήμης, σε μια χρονική περίοδο με ιδιαίτερο συμβολισμό και φορτίο για τον σύλλογο και τον αθλητισμό γενικότερα.

Τις ημέρες των 100 χρόνων της ομάδας, την ημέρα του μνημόσυνου τεσσάρων ετών από τη δολοφονία του ΆΛΚΗ και μόλις μία ημέρα μετά την κηδεία των οπαδών του ΠΑΟΚ, τέτοιες ενέργειες προσβάλλουν ευθέως τη μνήμη των νεκρών και την έννοια του αθλητισμού. Η βεβήλωση μνημείων και χώρων μνήμης δεν αποτελεί έκφραση αντιπαράθεσης ή οπαδικής ταυτότητας, αλλά πράξη ασέβειας και έλλειψης στοιχειώδους ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ο σύλλογος θα κινηθεί νομικά κατά συγκεκριμένων ηθικών αυτουργών για το συγκεκριμένο περιστατικό και καλεί όλους να επιδείξουν υπευθυνότητα, ψυχραιμία και σεβασμό, προστατεύοντας χώρους που αποτελούν κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης και ιστορίας.”