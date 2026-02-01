Τα highlights της σπουδαίας νίκης του Άρη επί του Παναθηναϊκού στο “Παλέ” – Δείτε βίντεο
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
O Άρης πήρε μια σπουδαία νίκη επί του Παναθηναϊκού στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο, με την ομάδα του Ιγκόρ Μίλισιτς να βγάζει ψυχή στην παράταση επικρατώντας των «πρασίνων» με 102-95.
Με όπλα το πάθος, την ενέργεια και την απόλυτη συγκέντρωση σε άμυνα και επίθεση, οι «κιτρινόμαυροι» επιβλήθηκαν στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο του «τριφυλλιού», έχοντας σε μεγάλη μέρα τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος «σκέπασε» τα καλάθια.