Τα highlights της σπουδαίας νίκης του Άρη επί του Παναθηναϊκού στο “Παλέ” – Δείτε βίντεο

O Άρης πήρε μια σπουδαία νίκη επί του Παναθηναϊκού στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο, με την ομάδα του Ιγκόρ Μίλισιτς να βγάζει ψυχή στην παράταση επικρατώντας των «πρασίνων» με 102-95.

Με όπλα το πάθος, την ενέργεια και την απόλυτη συγκέντρωση σε άμυνα και επίθεση, οι «κιτρινόμαυροι» επιβλήθηκαν στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο του «τριφυλλιού», έχοντας σε μεγάλη μέρα τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος «σκέπασε» τα καλάθια.