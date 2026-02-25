SL2: Ποιος σφυρίζει το παιχνίδι του Ηρακλή στην Καρδίτσα με την Αναγέννηση

Ο Μόσχου από το Λασίθι θα σφυρίξει στον αγώνα του Σαββάτου για τον Α’ όμιλο της Super League 2 μεταξύ των ομάδων Αναγέννηση Καρδίτσας-Ηρακλής.

Αναλυτικά όλοι οι αγώνες της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ και των πλέι άουτ στους δύο ομίλους

A’ όμιλος πλέι οφ

Σάββατο 15:00

-Αναγέννηση Καρδίτσας-Ηρακλής. Διατησία: Μόσχου Δημήτριος Λασιθίου, Διαμαντής Ηπείρου, Νίκζας Λάρισας

-Αστέρας Τρίπολης Β-Νίκη Βόλου. Διαιτησία: Τικόζογλου ΕΠΣ Μακεδονίας, Δέτση Δωδεκανήσου, Ε. Κουντουράς ΕΠΣ Μακεδονίας

Πλέι άουτ

Σάββατο 15:00 -Καβάλα-ΠΑΣ Γιάννινα. Διαιτησία: Μπαιρακτάρης Αθηνών, Τσεχελίδης και Χολάνης ΕΠΣ Μακεδονίας

Νέστος Χρυσούπολης-ΠΑΟΚ Β. Διαιτησία: Τασιόπουλος Γ. Θεσσαλίας, Χρυσαίδης Χαλκιδικής, Χρ. Παπαδόπουλος Σερρών

Καμπανιακός-Μακεδονικός. Διαιτησία Δημήτρης Χατζηπαναγιώτου Ηπείρου, Β. Τσικλητάρη Πιερίας, Σιδερίδης Καστοριάς

Β όμιλος

Πλέι οφ

Κυριακή 15:00

-Καλαμάτα-Μαρκό Τσιάρας Καβάλας, Φραγκιαδάκης Λασιθίου, Μπλαβάκης Ηρακλείου

-Ολυμπιακός Β-Πανιώνιος Τομαράς, Καραγιάνης Θράκης, Καρασαββαίδης Καβάλας

Πλέι άουτ

-Παναργειακός-Καλλιθέα Ελένη Αντωνίου Αχαίας, Λιόντος Ηπείρου, Ανδριανός Αχαίας

-Ελλάς Σύρου-Ηλιούπολη Τσακάλης Ηλείας, Μάνος και Δεδικούσης Λάρισας

-Κισσαμικός-Αιγάλεω Μέγας Πιερίας, Κορώνας και Παγουρτζής Πειραιώς