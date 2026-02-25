MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

SL2: Ποιος σφυρίζει το παιχνίδι του Ηρακλή στην Καρδίτσα με την Αναγέννηση

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Μόσχου από το Λασίθι θα σφυρίξει στον αγώνα του Σαββάτου για τον Α’ όμιλο της Super League 2 μεταξύ των ομάδων Αναγέννηση Καρδίτσας-Ηρακλής.

Αναλυτικά όλοι οι αγώνες της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ και των πλέι άουτ στους δύο ομίλους

A’ όμιλος πλέι οφ

Σάββατο 15:00

-Αναγέννηση Καρδίτσας-Ηρακλής. Διατησία: Μόσχου Δημήτριος Λασιθίου, Διαμαντής Ηπείρου, Νίκζας Λάρισας

-Αστέρας Τρίπολης Β-Νίκη Βόλου. Διαιτησία: Τικόζογλου ΕΠΣ Μακεδονίας, Δέτση Δωδεκανήσου, Ε. Κουντουράς ΕΠΣ Μακεδονίας

Πλέι άουτ

Σάββατο 15:00 -Καβάλα-ΠΑΣ Γιάννινα. Διαιτησία: Μπαιρακτάρης Αθηνών, Τσεχελίδης και Χολάνης ΕΠΣ Μακεδονίας

Νέστος Χρυσούπολης-ΠΑΟΚ Β. Διαιτησία: Τασιόπουλος Γ. Θεσσαλίας, Χρυσαίδης Χαλκιδικής, Χρ. Παπαδόπουλος Σερρών

Καμπανιακός-Μακεδονικός. Διαιτησία Δημήτρης Χατζηπαναγιώτου Ηπείρου, Β. Τσικλητάρη Πιερίας, Σιδερίδης Καστοριάς

Β όμιλος

Πλέι οφ

Κυριακή 15:00

-Καλαμάτα-Μαρκό Τσιάρας Καβάλας, Φραγκιαδάκης Λασιθίου, Μπλαβάκης Ηρακλείου

-Ολυμπιακός Β-Πανιώνιος Τομαράς, Καραγιάνης Θράκης, Καρασαββαίδης Καβάλας

Πλέι άουτ

-Παναργειακός-Καλλιθέα Ελένη Αντωνίου Αχαίας, Λιόντος Ηπείρου, Ανδριανός Αχαίας

-Ελλάς Σύρου-Ηλιούπολη Τσακάλης Ηλείας, Μάνος και Δεδικούσης Λάρισας

-Κισσαμικός-Αιγάλεω Μέγας Πιερίας, Κορώνας και Παγουρτζής Πειραιώς

Ηρακλής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Χαιρετίζει η Ουκρανία το ψήφισμα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για διαρκή ειρήνη

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5 ώρες πριν

The Comic Con: Ο θρυλικός δημιουργός του “Βίου και Πολιτείας του Σκρουτζ Μακ Ντακ” επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Λάβαρα Έβρου: Ώρες αγωνίας για τους κατοίκους – “Περιμένουμε κι άλλο όγκο νερού, είμαστε σε επιφυλακή”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Βόλος: Χειροπέδες σε κτηνοτρόφο που έβοσκε τα πρόβατά του – Παραβίασε τα μέτρα για την ευλογιά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Εντοπίστηκαν 31 παράνομοι μετανάστες στη Λέσβο – Συνελήφθη ο διακινητής που επιχείρησε να διαφύγει

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Χαλκίδα: 14χρονος πήρε κρυφά κλειδιά του αυτοκινήτου και τράκαρε στην Οινόη – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος