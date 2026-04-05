Παπαδόπουλος: Σημαντικό ότι κρατάμε τον Άρη μακριά – Δίκαιο το αποτέλεσμα

Δίκαιο χαρακτήρισε το ισόπαλο αποτέλεσμα (1-1) του Λεβαδειακού με τον Άρη για την πρώτη αγωνιστική των playoffs των θέσεων 5-8 για το πρωτάθλημα της Super League ο Νίκος Παπαδόπουλος μετά το τέλος της αναμέτρησης τονίζοντας παράλληλα ότι είναι καλό που οι «κίτρινοι» έμειναν σε απόσταση.

Ο Έλληνας προπονητής υποστήριξε ότι η ομάδα του έκανε αρκετά λάθη στο πρώτο ημίχρονο ενώ παραδέχθηκε και την ανωτερότητα του αντιπάλου στο χρονικό αυτό σημείο: «Κάναμε πολλά λάθη στο πρώτο μέρος. Στο σετ παιχνίδι κυρίως, εκεί που είμαστε αρκετά καλοί φέτος. Παίζει ρόλο και ο αντίπαλος. Ο Άρης ήταν καλός στο πρώτο μέρος».

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι στο δεύτερο μέρος η ομάδα του άλλαξε εικόνα, ηρέμησε και ευτύχησε να φτάσει και στο γκολ της ισοφάρισης: «Στο δεύτερο ηρεμήσαμε, κρατήσαμε μπάλα, παίξαμε και ήμασταν καλύτεροι. Πήγαμε από τα άκρα και έτσι ισοφαρίσαμε. Σε γενικές γραμμές δεν ήταν τόσο ποιοτικό ματς. Είχε ένταση και πάθος».

Τέλος, επισήμανε ότι είναι σημαντικό ότι η ομάδα του κατάφερε να κρατήσει την απόσταση που τη χώριζε από τον Άρη τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δύο ομάδες που παλεύουν για την 5η θέση. Είναι σημαντικό ότι κρατάμε τον Άρη μακριά μας. Και ο Άρης είχε ευκαιρίες, είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα».

