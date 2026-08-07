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ΠΑΟΚ: Χειρουργήθηκε ο Μεϊτέ – Το μήνυμα του

Φωτογραφία: Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σε πετυχημένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε την Παρασκευή (7/8) ο Σουαλιό Μεϊτέ προκειμένου να ξεπεράσει μια και καλή το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί από τον Φλεβάρη.

Ο Μεϊτέ αντιμετώπιζε πρόβλημα στο ισχίο. Αρχικά είχε αποφασιστεί να το αντιμετωπίσει συντηρητικά και με θεραπείες ωστόσο οι ενοχλήσεις παρέμειναν οπότε κι αποφασίστηκε να μπει στο χειρουργείο. Όπερ κι εγένετο, με τον πρώην μέσο της Λιόν να ενημερώνει για την κατάστασή του στα social media.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην ανάρτησή του ο Γάλλος μέσος:

«Μια σύντομη ενημέρωση. Η επέμβαση πήγε καλά. Ευχαριστώ τον γιατρό και ολόκληρη την ιατρική ομάδα για τη δουλειά τους. Τώρα θα μείνω εκτός δράσης για μερικούς μήνες, όμως στόχος μου είναι να απαλλαγώ επιτέλους από τα προβλήματα που με ταλαιπωρούν και να επιστρέψω ακόμα πιο δυνατός.

Ευχαριστώ τους φιλάθλους που μου έστειλαν μηνύματα στήριξης τις τελευταίες ημέρες. Πραγματικά με βοήθησαν να ξεπεράσω αυτή τη δύσκολη περίοδο. Να είστε σίγουροι ότι θα σας το ανταποδώσω εκατονταπλάσια».

ΠΑΟΚ

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