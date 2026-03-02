MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Οι επόμενες κινήσεις της ΠΑΕ για τις επετειακές φανέλες – Τι θα γίνει με όσους δεν πρόλαβαν την “ριγέ”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η συμπλήρωση του ενός αιώνα ζωής του ΠΑΟΚ έχει προκαλέσει ένα πρωτοφανές κύμα ενθουσιασμού στις τάξεις των φιλάθλων, με την πρώτη επετειακή εμφάνιση να γίνεται ανάρπαστη σε χρόνο ρεκόρ.

Η μακρυμάνικη φανέλα, η οποία κυκλοφόρησε στον συμβολικό αριθμό των 2026 τεμαχίων εξαντλήθηκε ήδη, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη δίψα του κόσμου για ένα ιστορικό ενθύμιο της εκατονταετηρίδας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΠΑΕ, η συνέχεια αναμένεται εξίσου εντυπωσιακή. Από την επόμενη εβδομάδα πρόκειται να ανοίξουν οι προπαραγγελίες για την κοντομάνικη εκδοχή της συλλεκτικής εμφάνισης, η οποία θα διατεθεί επίσης σε 2026 κομμάτια. Ωστόσο, η διοίκηση του Δικεφάλου στέλνει καθησυχαστικό μήνυμα προς τους φιλάθλους. Σε περίπτωση που η ζήτηση υπερβεί ξανά το απόθεμα, ο σύλλογος είναι έτοιμος να προχωρήσει σε νέα παραγγελία, ώστε να ικανοποιηθεί κάθε φίλος της ομάδας που επιθυμεί να αποκτήσει τη φανέλα του αιώνα.

Οι εκπλήξεις για τα 100 χρόνια, όμως, δεν σταματούν εδώ. Στο τέλος του μήνα αναμένεται να παρουσιαστεί η δεύτερη επετειακή φανέλα, η οποία θα έχει ως βάση το μαύρο χρώμα. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μια εμφάνιση με ιδιαίτερες λεπτομέρειες και υψηλή αισθητική, που εκτιμάται ότι θα ενθουσιάσει το κοινό και θα αποτελέσει ένα ακόμη συλλεκτικό κομμάτι στην ιστορία του συλλόγου.

Πηγή: forza.gr

ΠΑΟΚ

