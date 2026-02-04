MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Με μπλουζάκια στη μνήμη των “αετόπουλων” η είσοδος των δύο ομάδων – Δείτε εικόνες

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν πριν από τη σέντρα με λευκές φανέλες στις οποίες αναγράφονταν τα ονόματα των επτά άτυχων φίλων του ΠΑΟΚ.

Μία εβδομάδα πριν η χώρα συγκλονίστηκε από το τραγικό δυστύχημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ.

Με πρωτοβουλία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μία εβδομάδα μετά, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων αλλά και οι διαιτητές, κατά την παράταξη τους στον αγωνιστικό χώρο για τον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson φορούσαν λευκές μπλούζες με τα ονόματα των επτά παιδιών του «Δικέφαλου», των «αετόπουλων» που έχασαν τόσο άδικα την ζωή τους, του 54χρονου από τη Λάρισα που υπέστη ανακοπή μόλις έμαθε για τον τραγικό θάνατο των υπόλοιπων επτά στη Ρουμανία, τη λέξη “ΑΘΑΝΑΤΟΙ” και τη “μαύρη” ημερομηνία 27/1/2026.

