Οι ενδεκάδες στο Λεβαδειακός – Άρης

Φωτογραφία: Intime
Ο Λεβαδειακός θα υποδεχθεί τον Άρη στο μεγάλο παιχνίδι της 4ης θέσης για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι γηπεδούχοι και ο Νίκος Παπαδόπουλος προχωρούν σε μία αλλαγή στην ενδεκάδα, με τον Μπάλτσι να παίρνει τη θέση του Τσιμπόλα.

Όσον αφορά τους Θεσσαλονικείς, ο Μανόνο Χιμένεθ παρατάσσει τον Άρη με τριάδα στην άμυνα και δίδυμο στην επίθεση, εκεί όπου θα αγωνιστούν οι Αλφαρέλα και Μορόν.

Αναλυτικά οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Λεβαδειακός (Ν. Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Κάτρης, Βήχος, Τσοκάι, Κωστή, Μπάλτσι, Παλάσιος, Συμελίδης, Πεδρόσο

Άρης (Μ. Χιμένεθ): Διούδης, Σούντμπεργκ, Αλβάρο, Ροζ, Γένσεν, Ράτσιτς, Μόντσου, Τεχέρο, Γαλανόπουλος, Αλφαρελά, Μορόν.

