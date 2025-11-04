MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ χρίστηκε ιππότης από τον Βασιλιά Κάρολο – Δείτε βίντεο

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έλαβε την ύψιστη τιμή από τον Βασιλιά Κάρολο Γ’.

Ο 50χρονος πρώην ποδοσφαιριστής και νυν επιχειρηματίας χρίστηκε ιππότης για τις υπηρεσίες του στη βρετανική κοινωνία.

Ο εκ των κορυφαίων Άγγλων ποδοσφαιριστών, Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος αποσύρθηκε από τη δράση το 2013, και η σύζυγός του Βικτόρια, σχεδιάστρια μόδας και πρώην Spice Girl, έγιναν Σερ Ντέιβιντ και Λαίδη Βικτόρια.

Είκοσι πέντε τρόπαια, 115 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Αγγλίας, πέντε διεθνή τουρνουά και αμέτρητα γκολ συνθέτουν το προφίλ της 21χρονης λαμπρής ποδοσφαιρικής καριέρας του.

Ο 50χρονος πλέον επιχειρηματίας, ίνδαλμα στον κόσμο του ποδοσφαίρου και της μόδας, παρασημοφορήθηκε για τις υπηρεσίες του στον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία.

Ο πρώην διεθνής Άγγλος έχει συνεργαστεί με τη UNICEF και έχει ηγηθεί εκστρατειών για το «Malaria No More», έναν οργανισμό που εργάζεται για την εξάλειψη της ελονοσίας.

Τον Ιούνιο του 2024, ο Βασιλιάς τον διόρισε επίσημα πρεσβευτή του ιδρύματός του («το Ίδρυμα του Βασιλιά)». Αυτός και η σύζυγός του δραστηριοποιούνται στον βασιλικό χώρο εδώ και χρόνια.

Προσκλήθηκαν στον γάμο του Πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον το 2011, καθώς και σε αυτόν του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ το 2018.

