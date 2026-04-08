Ντούσκο Βουγιόσεβιτς: Η Euroleague αποχαιρέτησε τον Σέρβο προπονητή, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στα ματς της διοργάνωσης

Ο Ντούσαν Βουγιόσεβιτς «έφυγε» από τη ζωή τη Μεγάλη Τετάρτη (08/04) σε ηλικία 67 ετών, σκορπίζοντας τη θλίψη στο σερβικό -και όχι μόνο- μπάσκετ- έχοντας συνδέσει το όνομά του με την Παρτίζαν, κατά την προηγούμενη δεκαετία, με σημαντική παρουσία στη Euroleague.

Ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς αποτέλεσε επί σειρά ετών προπονητή της Παρτίζαν, με την οποία είχε μια σημαντική πορεία στη Euroleague. Κατά την περίοδο μέχρι το 2010, οι “ασπρόμαυροι” του Βελιγραδίου κυριάρχησαν υπό τις οδηγίες του στα εθνικά πρωταθλήματα, ενώ κατέκτησαν τέσσερα κύπελλα και τέσσερα πρωταθλήματα NLB.

Αποκορύφωμα αυτής της πορείας ήταν η παρουσία της Παρτιζάν στο Final 4 της Euroleague το 2010. Την ίδια χρονιά, έγινε ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της Παρτιζάν.

Η Euroleague αποχαιρέτησε με τον δικό της τρόπο τον Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, ενώ αποφάσισε ότι θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν τα σημερινά παιχνίδια (08/04) αλλά και αυτά της 37ης αγωνιστικής.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η Euroleague ενώνεται με τη σερβική και την παγκόσμια μπασκετική κοινότητα στο πένθος για την απώλεια του θρυλικού προπονητή Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 67 ετών.

Ο Βουγιόσεβιτς αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της λαμπρής προπονητικής του καριέρας -που διήρκεσε πάνω από πέντε δεκαετίες- στην Παρτιζάν. Εντάχθηκε για πρώτη φορά στον σύλλογο ως βοηθός προπονητή στα μέσα της δεκαετίας του 1980, πριν οδηγήσει την Παρτιζάν στο Final-Four του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης το 1988 ως head coach. Σε τέσσερις διαφορετικές θητείες στον πάγκο, οδήγησε τον σύλλογο σε πολλές επιτυχίες, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής στο Final-Four της Euroleague το 2010.

Υπό την καθοδήγησή του, η Παρτιζάν κατέκτησε 12 εγχώρια πρωταθλήματα, το Κύπελλο Κόρατς το 1989 και έξι φορές την Αδριατική λίγκα.

“Το ευρωπαϊκό και το σερβικό μπάσκετ έχασαν ένα από τα πιο παθιασμένα μυαλά και αφοσιωμένους δασκάλους τους. Ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς ήταν ένας άνθρωπος του μπάσκετ, ένας μέντορας και ένα σύμβολο ακεραιότητας και αφοσίωσης στο παιχνίδι. Η επιρροή του διαμόρφωσε γενιές παικτών και προπονητών, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στο άθλημά μας. Εκ μέρους της Euroleague, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους φίλους του και σε όλους όσοι είχαν το προνόμιο να μάθουν από αυτόν. Η κληρονομιά του θα ζει σε κάθε παρκέ, σε κάθε ομάδα και σε κάθε νέο παίκτη που συνεχίζει την αγάπη του για το μπάσκετ», δήλωσε ο πρόεδρος της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Πέρα από την Παρτιζάν, ο Βουγιόσεβιτς προπόνησε μια εκτενή λίστα συλλόγων σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των Μπέογκραντ, Ερυθρού Αστέρα, Ράντνιτσκι και Μλάντοστ Ζέμουν στη Σερβία· της Γρανάδα στην Ισπανία· της Μπρέσια, της Ολίμπια Πιστόια και της Πέζαρο στην Ιταλία· της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στη Ρωσία· της Λιμόζ στη Γαλλία· και της Κλουζ στη Ρουμανία.

Ο Βουγιόσεβιτς άφησε επίσης το αποτύπωμά του και στη διεθνή σκηνή, καθώς διετέλεσε ομοσπονδιακός προπονητής τριών εθνικών ομάδων: της Γιουγκοσλαβίας Κ-18, του Μαυροβουνίου και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Μεταξύ των πρώτων επιτευγμάτων του, οδήγησε τη Γιουγκοσλαβία στο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων της FIBA το 1988. Σε αναγνώριση της προσφοράς του στο άθλημα, αναδείχθηκε από τους συναδέλφους του προπονητής της χρονιάς της Euroleague για τη σεζόν 2008–09.

Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν από τους σημερινούς αγώνες και τους αγώνες της 37ης αγωνιστικής, προς τιμήν της μνήμης και της σπουδαίας του παρακαταθήκης».