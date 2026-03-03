Μέσα στη νύχτα έφυγε από τη Σαουδική Αραβία ο Ρονάλντο – Εντόπισαν το τζετ του να πετά προς Μαδρίτη

Το ιδιωτικό τζετ του Κριστιάνο Ρονάλντο απογειώθηκε από τη Σαουδική Αραβία μέσα στη νύχτα, γεγονός που ενδέχεται να σημαίνει ότι ίσως έχει φύγει από τη χώρα εν μέσω της κλιμακούμενης σύγκρουσης.

Το Ριάντ, όπου ο 41χρονος Ρονάλντο ζει με την αρραβωνιαστικιά του Χεορχίνα Ροντρίγκεζ και τα πέντε παιδιά τους, έχει δεχθεί ιρανικούς βομβαρδισμούς, καθώς οι συγκρούσεις εισέρχονται στην τέταρτη μέρα τους.

Παράλληλα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στη σαουδαραβική πρωτεύουσα φέρεται να επλήγη από δύο drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ιρανικά κρατικά μέσα υποστήριξαν ότι καταστράφηκε επίσης κτίριο διοίκησης και επιτελείου στο Μπαχρέιν.

Αρκετοί ξένοι υπήκοοι προσπαθούν να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή, ενώ οι πληροφορίες για την πτήση του ιδιωτικού τζετ του Κριστιάνο Ρονάλντο προς τη Μαδρίτη εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων, το Bombardier Global Express πραγματοποίησε το σχεδόν επτάωρο ταξίδι προς την ισπανική πρωτεύουσα αναχωρώντας στις 20:200 και προσγειώθηκε λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα.

Το Flightradar24 καταγράφει τη διαδρομή του τζετ, το οποίο πέταξε πάνω από την Αίγυπτο και τη Μεσόγειο πριν φτάσει στην Ισπανία.