Με την αύρα του Τρινκιέρι ο ΠΑΟΚ διέλυσε το Περιστέρι και έκανε βήμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Europe Cup

Βήμα πρόκρισης στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup έκανε ο ΠΑΟΚ διαλύοντας το Περιστέρι στον πρώτο προημιτελικό της διοργάνωσης με 101-77.

Με τους Τρινκιέρι-Μυστακίδη να παρακολουθούν από ψηλά μαζί το παιχνίδι παρέα με παίκτες του ποδοσφαιρικού τμήματος ο Δικέφαλος εμφανίστηκε σοβαρός και πήρε μια άνετη νίκη που του δίνει σημαντικό πλεονέκτημα εν όψει του δεύτερου αγώνα μέσα στο Περιστέρι την επόμενη εβδομάδα.

ΠΑΟΚ Περιστέρι

