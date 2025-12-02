ΚΑΕ Άρης για Νίκο Γκάλη: “Σαν σήμερα άρχισε η επανάσταση στο ελληνικό μπάσκετ”

Σαν σήμερα, 2 Δεκεμβρίου του 1979, γράφτηκε ιστορία για το ελληνικό μπάσκετ, αλλά και η πιο χρυσή, η πιο λαμπρή σελίδα του Άρη.

Ο Νίκος Γκάλης αγωνίστηκε για πρώτη φορά στους “κιτρινόμαυρους” με αντίπαλο τον Ηρακλή, σκοράροντας 30 πόντους, και τα υπόλοιπα είναι απλά ιστορία, τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Όπως αναφέρει το metrosport.gr, ο «Γκάνγκστερ» κατέκτησε 8 πρωταθλήματα Ελλάδας καθώς και επτά κύπελλα, με τις ατομικές διακρίσεις να μπορούν να γραφτούν σε ολόκληρες σελίδες. Κατέκτησε ένα Ευρωμπάσκετ (1987), η φανέλα του έχει αποσυρθεί τόσο στον Άρη, όσο και την Εθνική ομάδα, και τέλος το 2017 έγινε ο έκτος μη-NBAer που μπήκε στο Hall of Fame, γράφοντας με αυτόν τον τρόπο έναν ιδανικό επίλογο στην καριέρα του, ακόμα και αν αυτή τελείωσε αρκετά χρόνια νωρίτερα.

Όπως ήταν λογικό, η ΚΑΕ Άρης δεν ξέχασε αυτή την ιστορική μέρα και έστειλε το δικό της μήνυμα μέσω των λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά:

«Η 2α Δεκεμβρίου του 1979 αποτέλεσε την απαρχή της «επανάστασης» στο μπάσκετ του Άρη, στο ελληνικό μπάσκετ, στον ελληνικό αθλητισμό…

Σαν σήμερα (02/12), ανυπέρβλητος Νίκος Γκάλης φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα με τον θεό του πολέμου στο στήθος.

Στον αγώνα με τον Ηρακλή (79-78), όπου σημείωσε 30 πόντους.

Τη συνέχεια τη γνωρίζει όλη η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος…».