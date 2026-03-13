MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ζήτησε αναβολή του αγώνα με τον Άρη μετά την δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση για να εκφράσει τα συλλυπητήρια της για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, αιτήθηκε την αναβολή του αγώνα με τον Άρη (14/3, 18:15) για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη και τη θλίψη της για τον αδόκητο χαμό ενός ακόμη νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ, που έχασε τη ζωή του με βίαιο τρόπο.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος. Ευχόμαστε να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό του.

Δολοφονία Θεσσαλονίκη ΚΑΕ ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Τάνκερ έχει τυλιχθεί στις φλόγες από ιρανικό χτύπημα στο Στενό του Ορμούζ – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Μιχάλης Αεράκης: Έχω απευθείας συνομιλία με τον Θεό, με σπρώχνει και μου δίνει δύναμη

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Ο Ιρανός πρόεδρος κατηγορεί το Ισραήλ και τις ΗΠΑ ότι θέλουν να “διαλύσουν” τη χώρα του

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνάντηση Αηδονά με την εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη βίλα Αλλατίνι

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Νετανιάχου: Συντρίβουμε το Ιράν και τη Χεζμπολάχ – Μαριονέτα ο Μοτζτάμπα Χομεϊνί

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Παπαγεωργόπουλος: “Δεν άντεξε η καρδιά την σκευωρία” – Η στεφανιογραφία και η επέμβαση