Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ζήτησε αναβολή του αγώνα με τον Άρη μετά την δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση για να εκφράσει τα συλλυπητήρια της για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, αιτήθηκε την αναβολή του αγώνα με τον Άρη (14/3, 18:15) για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη και τη θλίψη της για τον αδόκητο χαμό ενός ακόμη νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ, που έχασε τη ζωή του με βίαιο τρόπο.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος. Ευχόμαστε να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό του.