Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δεν ξέρω αν ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι με τους Μιλγουόκι Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άφησε τα πάντα ανοιχτά για το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς, μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας τηης σεζόν στο NBA.

Μετά από μία τραγική σεζόν, που βρήκε τους Μιλγουόκι Μπακς εκτός της postseason του NBA, τα σενάρια για το καλοκαίρι έχουν “φουντώσει”, με τον ίδιο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να υποστηρίζει ότι δεν είναι στο χέρι του τι θα συμβεί, αφού έχει ένα ακόμη χρόνο “κλειστό” συμβόλαιο με την ομάδα του.

«Δεν ξέρω, δεν το αποφασίζω εγώ. Θα δούμε» απάντησε σε σχετική ερώτηση του «Milwaukee Journal Sentinel» ο Έλληνας φόργουορντ και πρόσθεσε: «Μέχρι τον Οκτώβριο έχουμε 7-8 μήνες. Είναι μεγάλο διάστημα. Αλλά κάποιος πρέπει να σου κάνει προσφορά για να υπογράψει. Δεν μου έχουν προσφέρει νέο συμβόλαιο.

Αν υπάρξει πρόταση, θα προσπαθήσω να πάρω την καλύτερη απόφαση για εμένα και την οικογένειά μου. Αν δεν υπάρξει, θα πρέπει να συγκεντρωθώ στο πώς να αποδείξω την αξία μου και να βγω στο παρκέ για να κάνω όσα κάνω».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

