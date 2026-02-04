Εθνική Μπάσκετ: Σε ποιο γήπεδο θα φιλοξενήσει το Μαυροβούνιο

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών υποδέχεται το Μαυροβούνιο (27/02), στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, με την “Sunel Arena” να φιλοξενεί τη γαλανόλευκη, όπως ανακοίνωσε η ΕΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιοσίων είναι το γήπεδο, που θα φιλοξενήσει την τρίτη αναμέτρηση της Εθνικής Ανδρών για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 με αντίπαλο το Μαυροβούνιο, με τον αγώνα να διεξάγεται την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 19:00 και την Επίσημη Αγαπημένη να επιθυμεί να συνεχίσει στο δρόμο των επιτυχιών.

Η «γαλανόλευκη» έχει ξεκινήσει με ιδανικό τρόπο τις υποχρεώσεις της για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του οποίου η τελική φάση θα διεξαχθεί στο Κατάρ, καταβάλλοντας τη Ρουμανία στο «Αλεξάνδρειο» με 91-64 και περνώντας, εν συνεχεία, από το Πόρτο με 76-68 κόντρα στην Πορτογαλία, περιμένοντας τη στήριξη του κοινού της Αθήνας αυτή την φορά, ώστε να παραμείνει σε «τροχιά» νικών.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επιστρέφει για επίσημο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιοσίων ύστερα από τρία χρόνια, όπου έχει ζήσει όμορφες στιγμές, με τελευταία αναμέτρηση κόντρα στη Σερβία στις 24 Φεβρουαρίου 2023, όταν είχε νικήσει με 97-92 για τα Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα, στις 25 Φεβρουαρίου 2022, η Εθνική Ανδρών είχε καταβάλει με 72-71 την Τουρκία για τα ίδια Προκριματικά».