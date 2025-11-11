MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Επικοινωνία Γκαγκάτση – UEFA για την Ένωση Διαιτητών

Λύση στο ζήτημα της Ένωσης Διαιτητών αναζητεί η ΕΠΟ, με τον Μάκη Γκαγκάτση να έχει επικοινωνία στο επόμενο διάστημα με στελέχη της UEFA. Στο πλαίσιο των επαφών αναμένεται να τεθούν κι άλλα ζητήματα της ελληνικής διαιτησίας.

Στα στελέχη της UEFA πρόκειται να απευθυνθεί ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, όσον αφορά στο θέμα της Ένωσης Διαιτητών. Στόχος αποτελεί να βρεθεί ο τρόπος ώστε η Ένωση Διαιτητών να ενταχθεί ως μέλος των Ενώσεων της ΕΠΟ. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν (δίχως λύση), με πρόθεση να υπάρχει θεσμική εκπροσώπηση των διαιτητών.

Η UEFA έχει ξεκάθαρη κατεύθυνση τον εναρμονισμό της Ελλάδας με τις σχετικές οδηγίες, στις οποίες προβλέπεται η ενεργή συμμετοχή των διαιτητών στα ποδοσφαιρικά όργανα, όπως οι Γενικές συνελεύσεις. Αυτό που θα αναζητηθεί, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα συμβεί κάτι τέτοιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς οδηγίες, αλλά και το καταστατικό της ΕΠΟ.

Στο πλαίσιο των επαφών αυτών ωστόσο δεν αποκλείεται να υπάρξει συζήτηση και για άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν στην ελληνική διαιτησία, με στόχο τη βελτίωσή της και την προσέλκυση του ενδιαφέροντος για την εν γένει ανάπτυξή της.

