MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα – Ρουμανία: Λιγότερα από 1.000 εισιτήρια διαθέσιμα για το παιχνίδι στο Αλεξάνδρειο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ, όπου θέλει θα κάνει το πρώτο της βήμα προς το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027 στο Αλεξάνδρειο και απομένουν μόλις 1.000 διαθέσιμα εισιτήρια για την αναμέτρηση με την Ρουμανία.

Ο αγώνας Ελλάδα – Ρουμανία θα διεξαχθεί στις 27 Νοεμβρίου στις 18.30 στο «Αλεξάνδρειο» και τα εισιτήρια διατίθενται από σήμερα (18/11) στις 13.00 από την ticketmaster.

Η είσοδος για παιδιά έως πέντε ετών είναι ελεύθερη, χωρίς εξασφαλισμένη θέση. Για πληροφορίες σχετικά με τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με την ticketmaster στο τηλεφωνικό κέντρο (+30) 211 19 81 535, Ώρες Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου: 10:00-20:00 Καθημερινές & Σαββατοκύριακο. Τις επίσημες αργίες το τηλεφωνικό κέντρο παραμένει κλειστό). Για τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας δεν απαιτείται η χρήση του gov wallet.

Εθνική Μπάσκετ Ρουμανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Χωρίς ρεύμα για πέντε ώρες περιοχή της Θεσσαλονίκης καθώς και σχολείο στο κέντρο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Ανάρπαστη η “Ιθάκη” του Αλέξη Τσίπρα – Πόσα αντίτυπα πουλήθηκαν μέχρι τώρα

ΔΙΕΘΝΗ 43 λεπτά πριν

NYP: Η Ρωσία έτοιμη να απορρίψει το νέο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός – Ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για να παραμείνει στο τραπέζι ο Τραμπ

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Ινδονησία: Θανατηφόρες πλημμύρες και κατολισθήσεις “σαρώνουν” τη χώρα – Νεκρή μητέρα και το παιδί της

MARKET 5 ώρες πριν

Τελετή αποφοίτησης της δεύτερης τάξης του προγράμματος Thessaloniki Future Leaders Lab του Alba Graduate Business School

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Με φυλάκιση κινδυνεύει η Κιάρα Φεράνι – Κατηγορείται για απάτη