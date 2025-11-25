Ελλάδα – Ρουμανία: Λιγότερα από 1.000 εισιτήρια διαθέσιμα για το παιχνίδι στο Αλεξάνδρειο

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ, όπου θέλει θα κάνει το πρώτο της βήμα προς το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027 στο Αλεξάνδρειο και απομένουν μόλις 1.000 διαθέσιμα εισιτήρια για την αναμέτρηση με την Ρουμανία.

Ο αγώνας Ελλάδα – Ρουμανία θα διεξαχθεί στις 27 Νοεμβρίου στις 18.30 στο «Αλεξάνδρειο» και τα εισιτήρια διατίθενται από σήμερα (18/11) στις 13.00 από την ticketmaster.

Η είσοδος για παιδιά έως πέντε ετών είναι ελεύθερη, χωρίς εξασφαλισμένη θέση. Για πληροφορίες σχετικά με τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με την ticketmaster στο τηλεφωνικό κέντρο (+30) 211 19 81 535, Ώρες Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου: 10:00-20:00 Καθημερινές & Σαββατοκύριακο. Τις επίσημες αργίες το τηλεφωνικό κέντρο παραμένει κλειστό). Για τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας δεν απαιτείται η χρήση του gov wallet.