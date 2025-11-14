Ελλάδα-Γεωργία U21: “Τρένο” η γαλανόλευκη, έκανε το 4 στα 4 με τριάρα στη Λεωφόρο

Η Εθνική Ελπίδων επικράτησε με 3-0 της Γεωργίας στη Λεωφόρο και έκανε το 4Χ4 στον 6ο όμιλο των προκριματικών του Euro 2027, κρατώντας σφιχτά την 1η θέση.

Η αναμέτρηση άρχισε να παίρνει ξεκάθαρη τροπή υπέρ της Εθνικής μας στο 42ο λεπτό, όταν ο Καλοσκάμης βρήκε με εξαιρετική κάθετη πάσα τον Σμυρλή. Ο τελευταίος μπήκε με ταχύτητα στην περιοχή, όμως ο Μπουκία τον ανέτρεψε, αναγκάζοντας τον διαιτητή να δείξει χωρίς δισταγμό το σημείο του πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο ψύχραιμος Τζίμας, ο οποίος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και άνοιξε το σκορ, απελευθερώνοντας παράλληλα τη γαλανόλευκη από την πίεση του πρώτου ημιώρου.

Το γκολ λειτούργησε καταλυτικά, καθώς λίγα λεπτά αργότερα, στις καθυστερήσεις, στο 45+1’, η Εθνική βρήκε και δεύτερο τέρμα. Ο Κοντούρης εκτέλεσε με ακρίβεια κόρνερ από τα δεξιά και ο Καλογερόπουλος, παίρνοντας ιδανική θέση μέσα στην περιοχή, σηκώθηκε πιο ψηλά απ’ όλους και με δυνατή κεφαλιά «νίκησε» τον Μπερουασβίλι, γράφοντας το 2-0.

Στο δεύτερο μέρος, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό, επιβάλλοντας πλήρως τον έλεγχο του παιχνιδιού. Η υπεροχή αυτή μετουσιώθηκε σε τρίτο γκολ στο 78’, όταν ο Γκούμας εκτέλεσε υποδειγματικά φάουλ και ο Κεραμίτσης, με καρφωτή κεφαλιά, έστειλε ξανά τη μπάλα στα δίχτυα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα λεπτό νωρίτερα, στο 77’, η Γεωργία είχε τη μεγάλη ευκαιρία να ξαναμπεί στο παιχνίδι, όμως το πέναλτι του Τσουλουκίτζε σταμάτησε στο δεξί δοκάρι, διατηρώντας το ελληνικό προβάδισμα ανέπαφο.

Η Εθνική θα μπορούσε μάλιστα να έχει δώσει διαστάσεις θριάμβου στο σκορ, χάνοντας δύο ακόμη πολύ σημαντικές στιγμές. Στο 66’ ο Κούτσιας εξαπέλυσε δυνατό σουτ που κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 89’ ο Καλοσκάμης είδε την προσπάθειά του να σταματά -επίσης- στο δοκάρι.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ελλάδα: Μπότης, Κουτσογούλας, Καλογερόπουλος (58′ λ. τρ. Κάτρης), Αλεξίου, Άλεν, Κοντούρης (65′ Κεραμίτσης), Καλοσκάμης, Γκούμας (80′ Μπρέγκου), Πνευμονίδης (58′ Παπακανέλλος), Σμυρλής, Τζίμας (65′ Κούτσιας).

Γεωργία: Μπερουασβίλι, Γκβασάλια (72′ Τσουλουκίτζε), Λατζαμπίτζε (83′ Γκουνασβίλι), Μπούκια, Καρεμπασβίλι, Νταντιάν, Λορντκιμπανίτζε (72′ Καρσελάτζε), Ταμπατάτζε (58′ Παρκάτζε), Μπασιλάτζε, Γιαπαρίτζε, Γκοτσιρίτζε (46′ Ντεϊσάτζε).

Πηγή: metrosport.gr