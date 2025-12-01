MENOY

Έφτασε στη Θεσσαλονίκη η Ολυμπιακή Φλόγα – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Την Ολυμπιακή Φλόγα της Λαμπαδηδρομίας των 25ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026 στην Ιταλία, υποδέχθηκε σήμερα η Θεσσαλονίκη.

Λίγο μετά τις 17:15 η Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων μπήκε στην πόλη από την οδό Διαγόρα, στην Τούμπα. Στη συνέχεια η Λαμπαδηδρομία κατευθύνθηκε προς το Ολυμπιακό Μουσείο, όπου και άναψε τον βωμό που έχει στηθεί έξω από το κτήριο.

Στη συνέχεια ο Ολυμπιακή Φλόγα θα καταλήξει κάτω από τις Ομπρέλες Ζογγολόπουλου, στη νέα παραλία, όπου και θα γίνει η επίσημη υποδοχή της Φλόγας. Στη συνέχεια θα “διανυκτερεύσει” στον βωμό με φόντο τις Ομπρέλες ενώ αύριο το πρωί θα αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη και θα συνεχίσει το ταξίδι της για την Ιταλία.

Θεσσαλονίκη

