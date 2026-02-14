Χιμένεθ: Υποφέραμε πολύ μετά το πέναλτι και την αποβολή

Ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Άρης με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό και ο προπονητής του Άρη, Μανόλο Χιμένεθ, μετά το τέλος της αναμέτρησης, στάθηκε στα σημεία που έκριναν την έκβαση του αγώνα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το τέλος του αγώνα:

“Το πρώτο παράπονο είναι από τους ίδιους μας τους εαυτούς. Πρώτο ημίχρονο με χαμηλή ένταση για την ομάδα μας. Είχαμε αλλαγές και υποφέραμε πολύ μετά το πέναλτι και την αποβολή. Έπαιξαν όλοι οι επιθετικοί μας, ακόμη και όταν είχαμε 10 παίκτες στη διάθεση μας. Δεν έχουμε άλλους… Θα πρέπει να παίζουμε κάθε παιχνίδι σαν να παιζουμε τελικό. Σαν να παίζουμε με τον ΠΑΟΚ…”