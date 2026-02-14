Έχασε βαθμούς στον Βόλο ο Άρης, ο “κέρβερος” Αθανασιάδης τον γλίτωσε από τα χειρότερα

Ο Άρης έβγαλε τα…μάτια του στο Πανθεσσαλικό! Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ-που τελείωσε τον αγώνα χωρίς τελική προσπάθεια-αν και προηγήθηκε στο πρώτο μέρος, κατάφερε να αφήσει για ακόμα ένα παιχνίδι πολύτιμους βαθμούς.

Οι «κιτρινόμαυροι» προηγήθηκαν με αυτογκόλ του Κάργα στο 26΄, οι γηπεδούχοι απάντησαν από την άσπρη βούλα με τον Χουάνπι στο 53΄, στη συνέχεια έπαιξαν με παίκτη παραπάνω λόγω της ανόητης αποβολής του Χόνγκλα (δύο κίτρινες κάρτες σε διάστημα τεσσάρων λεπτών), όμως παρά την κυριαρχία τους δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την ανατροπή, μένοντας στο ισόπαλο 1-1.

Την επόμενη αγωνιστική ο Άρης υποδέχεται την Κηφισιά (22/2, 19.00), ενώ ο ΝΠΣ Βόλος δοκιμάζεται στην έδρα του Πανσερραϊκού (22/2, 16.00).

Ο αγώνας:

Η πρώτη τελική του αγώνα ανήκε στον Βόλο. Ο Χουάνπι βρήκε λίγο κενό χώρο, δοκίμασε το αριστερό του και ο Αθανασιάδης μπλόκαρε με ευκολία την μπάλα μόλις στο όγδοο λεπτό της αναμέτρησης.

Στην πρώτη φορά που ο Άρης βρήκε ανοιχτό γήπεδο κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα στο 26΄.Οι φιλοξενούμενοι έφυγαν ωραία στην κόντρα, ο Ντούντου έκανε την παράλληλη σέντρα μέσα στην περιοχή και ο Κάργας στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα την έστειλε άθελά του στα δίχτυα της ομάδας του, δίνοντας έτσι προβάδισμα στους «κιτρινόμαυρους».

Στο 39΄ ο Μακνί είδε την μπάλα στρωμένη μπροστά του εκτός περιοχής, σούταρε, όμως έβαλε πολύ λάθος το σώμα του και έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, και πιο συγκεκριμένα στο 50ο λεπτό, οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι. Ο Μακνί έκανε το γύρισμα και η μπάλα βρήκε στο απλωμένο χέρι του Σούντμπεργκ. Η φάση ελέγχθηκε από το VAR, και ο Χουάνπι ανέλαβε την εκτέλεση, σκοράροντας στο 53ο λεπτό και φέρνοντας το ματς στα ίσα. Πέντε λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής με δεύτερης κίτρινης κάρτας του Χόνγκλα για μαρκάρισμα στον Χουάνπι.

Στο 60ο λεπτό ο ΝΠΣ Βόλος έχασε τεράστια διπλή ευκαιρία για να κάνει την ολική ανατροπή. Ο Σόρια μπήκε με ωραία κίνηση στην περιοχή, ο Λάμπρου επιχείρησε αρχικά το σουτ αλλά η μπάλα κόπηκε από την άμυνα των φιλοξενούμενων και στη συνέχεια ο Τζόκα αστόχησε από πολύ καλή θέση, στέλνοντας την μπάλα ελάχιστα έξω.

Στο 67΄ ο Μπουζούκης δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή και η μπάλα πέρασε ψηλά άουτ, ενώ πέντε λεπτά αργότερα το σουτ που εξαπέλυσε ο Τζόκα μέσα από την περιοχή πέρασε άουτ.

Στο 77΄ οι γηπεδούχοι έχασαν μία ακόμα ευκαιρία, όταν ο Χέρμανσον έκανε την μπαλιά από τα δεξιά, ο Ουρτάρδο μπήκε στην πορεία της μπάλας, αλλά η προβολή που έκανε πέρασε έξω.

Το κρεσέντο των χαμένων ευκαιριών για τον Βόλο συνεχίστηκε. Ο Λάμπρου ζύγισε το πόδι του, όμως η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι, καθώς σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Αθανασιάδη.

Στις καθυστερήσεις οι γηπεδούχοι έχασαν δύο μεγάλες ευκαιρίες για να πάρουν τη νίκη, αλλά ο Αθανασιάδης φώναξε παρών και τις δύο φορές και γλίτωσε τον Άρη από την ήττα.

Οι συνθέσεις:

ΝΠΣ Βόλος: Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα (72΄ Αμπαντά), Κόμπα (46΄ Μπουζούκης), Γρόσδης, Τζόκα (90+1΄ Μύγας), Χουάπι (73΄ Γκονζάλες), Λάμπρου και Μακνί (60΄ Ουρτάδο).

Άρης: Αθανασιάδης, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φρίντεκ (46΄ Γκαρέ), Χόνγκλα, Ράτσιτς, Πέρεθ (46΄ Δώνης), Γένσεν (77΄ Καντεβέρε), Ντούντου (46΄ Αλφαρέλα) και Κουαμέ (60΄ Ροζ).

Πηγή: metrosport.gr