Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Το πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών στη διοργάνωση
Αύριο, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων σε Μιλάνο-Κορτίνα, με την Ελλάδα να συμμετέχει με πέντε αθλητές.
Πιο συγκεκριμένα, τρεις γυναίκες και δύο άνδρες θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη για τα χειμερινά σπορ.
Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έκανε γνωστό και το ακριβές πρόγραμμα των αθλητών μς στη διοργάνωση.
Αναλυτικά:
Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου
21:00 Τελετή Έναρξης
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου
- ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – Σπριντ Δρόμων Αντοχής Κλασσική Τεχνική
10:15 – 11:45 Tesero Cross Country Skiing Stadium
- ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – Σπριντ Δρόμων Αντοχής Κλασσική (εφόσον προκριθεί) 12:45 – 14:50 Tesero Cross Country Skiing Stadium
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου
- ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – 10km Ελεύθερη Τεχνική
14:00 – 15:55 Tesero Cross Country Skiing Stadium
- ΤΙΤΑ ΝΕΦΕΛΗ – 10km Ελεύθερη Τεχνική
14:00 – 15:55 Tesero Cross Country Skiing Stadium
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου
- ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – 10km Ελεύθερη Τεχνική
13:00 – 14:55 Tesero Cross Country Skiing Stadium
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου
- ΤΣΙΟΒΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ – Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση Run 1 11:00 – 13:00 Tofane Alpine Skiing Center
- ΤΣΙΟΒΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ – Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση Run 2
14:30 – 16:20 Tofane Alpine Skiing Center
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου
- ΓΚΙΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τεχνική Κατάβαση Run 1 11:00 – 13:00 Stelvio Ski Center
- ΓΚΙΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τεχνική Κατάβαση Run 2
14:30 – 16:20 Stelvio Ski Center
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου
- ΤΣΙΟΒΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ Τεχνική Κατάβαση Run 1
11:00 – 13:00 Tofane Alpine Skiing Center
- ΤΣΙΟΒΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ Τεχνική Κατάβαση Run 2
14:30 – 16:20 Tofane Alpine Skiing Center
- ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερη Τεχνική 10:45 – 11:45 Tesero Cross Country Skiing Stadium
- TITA ΝΕΦΕΛΗ Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερη Τεχνική
10:45 – 11:45 Tesero Cross Country Skiing Stadium
- ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερη Τεχνική (εφόσον προκριθεί) 12:45 – 14:15 Tesero Cross Country Skiing Stadium
- TITA ΝΕΦΕΛΗ Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερη Τεχνική (εφόσον προκριθεί) 12:45 – 14:15 Tesero Cross Country Skiing Stadium
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου
21:00 Τελετή Λήξης