Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Το πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών στη διοργάνωση

Αύριο, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων σε Μιλάνο-Κορτίνα, με την Ελλάδα να συμμετέχει με πέντε αθλητές.

Πιο συγκεκριμένα, τρεις γυναίκες και δύο άνδρες θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη για τα χειμερινά σπορ.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έκανε γνωστό και το ακριβές πρόγραμμα των αθλητών μς στη διοργάνωση.

Αναλυτικά:

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

21:00 Τελετή Έναρξης

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου

ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – Σπριντ Δρόμων Αντοχής Κλασσική Τεχνική

10:15 – 11:45 Tesero Cross Country Skiing Stadium

ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – Σπριντ Δρόμων Αντοχής Κλασσική (εφόσον προκριθεί) 12:45 – 14:50 Tesero Cross Country Skiing Stadium

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – 10km Ελεύθερη Τεχνική

14:00 – 15:55 Tesero Cross Country Skiing Stadium

ΤΙΤΑ ΝΕΦΕΛΗ – 10km Ελεύθερη Τεχνική

14:00 – 15:55 Tesero Cross Country Skiing Stadium

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – 10km Ελεύθερη Τεχνική

13:00 – 14:55 Tesero Cross Country Skiing Stadium

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

ΤΣΙΟΒΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ – Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση Run 1 11:00 – 13:00 Tofane Alpine Skiing Center

ΤΣΙΟΒΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ – Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση Run 2

14:30 – 16:20 Tofane Alpine Skiing Center

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

ΓΚΙΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τεχνική Κατάβαση Run 1 11:00 – 13:00 Stelvio Ski Center

ΓΚΙΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τεχνική Κατάβαση Run 2

14:30 – 16:20 Stelvio Ski Center

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

ΤΣΙΟΒΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ Τεχνική Κατάβαση Run 1

11:00 – 13:00 Tofane Alpine Skiing Center

ΤΣΙΟΒΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ Τεχνική Κατάβαση Run 2

14:30 – 16:20 Tofane Alpine Skiing Center

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερη Τεχνική 10:45 – 11:45 Tesero Cross Country Skiing Stadium

TITA ΝΕΦΕΛΗ Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερη Τεχνική

10:45 – 11:45 Tesero Cross Country Skiing Stadium

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερη Τεχνική (εφόσον προκριθεί) 12:45 – 14:15 Tesero Cross Country Skiing Stadium

TITA ΝΕΦΕΛΗ Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερη Τεχνική (εφόσον προκριθεί) 12:45 – 14:15 Tesero Cross Country Skiing Stadium

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

21:00 Τελετή Λήξης