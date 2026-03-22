Αυτή είναι η ενδεκάδα του Άρη κόντρα στον ΟΦΗ

Με ξεκάθαρο στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, ύστερα από σχεδόν δύο μήνες, ο Άρης υποδέχεται σήμερα (22/03, 19:00) τον ΟΦΗ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαθμολογική αλλά και ψυχολογική σημασία.

Λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου για τη βασική ενδεκάδα, η οποία αποτελείται από τους: Αθανασιάδης, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Ροζ, Φρίντεκ, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Γκαρέ, Κουαμέ, Δώνης και Μορόν.