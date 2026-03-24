Άρης: Το πρόγραμμα των play off της Super League για τις θέσεις 5-8
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Ο Άρης έμαθε το πρόγραμμα των αγωνιστικών του υποχρεώσεων των play off για τις θέσεις των 5-8, με τους “κιτρινόμαυρους” να αντιμετωπίζουν στην πρεμιέρα τον Λεβαδειακό εκτός έδρας.
Κλήρωση Stoiximan Super League Playoffs θέσεις 5-8#slgr #StoiximanSuperLeague #Stoiximan #Playoffs pic.twitter.com/YFP90J1TOZ— Super League Greece (@Super_League_GR) March 24, 2026
Οι ημερομηνίες των Play Off 5-8:
1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου
3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου
