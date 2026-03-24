Άρης: Το πρόγραμμα των play off της Super League για τις θέσεις 5-8

Ο Άρης έμαθε το πρόγραμμα των αγωνιστικών του υποχρεώσεων των play off για τις θέσεις των 5-8, με τους “κιτρινόμαυρους” να αντιμετωπίζουν στην πρεμιέρα τον Λεβαδειακό εκτός έδρας.

Οι ημερομηνίες των Play Off 5-8:

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου