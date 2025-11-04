MENOY

Άρης: Σε φουλ ρυθμούς ο Φρίντεκ, μπήκε και ο Διούδης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με χαμόγελα άρχισε η προετοιμασία του Άρη για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Μανόλο Χιμένεθ είδε τον Σωκράτη Διούση να ακολουθεί μέρος του προγράμματος και τον Μάρτιν Φρίντεκ να προπονείται κανονικά. Αντίθετα, οι Φαμπιάνο Λέισμαν και Χαμζά Μεντίλ έκαναν ατομικό και οι Τάσος Δώνης και Γκαμπριέλ Μισεουί συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας.

Η προπόνηση άρχισε με ασκήσεις ενεργοποίησης και συνεχίστηκε με παιχνίδια διατήρησης μπάλας και ασκήσεις επιθετικής ανάπτυξης. Αύριο, Τετάρτη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας θα προπονηθούν -και πάλι- το πρωί στο «Δασυγένειο».

ΠΑΕ Άρης

