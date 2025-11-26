Άρης: Μπήκε ο Μεντίλ, ποια η κατάσταση των υπόλοιπων τραυματιών

Ολοκληρώθηκε η σημερινή (26/11) προπόνηση του Άρη και το νεότερο είναι πως στο κανονικό πρόγραμμα μπήκε ο Χαμζά Μεντίλ.

Ο Μαροκινός ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ενώ, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, ο Γένσεν ακολούθησε μέρος του προγράμματος.

Όσον αφορά τους Δώνη, Μισεουί και Καντεβέρε εξακολουθούν να κάνουν ατομικό πρόγραμμα. Υπενθυμίζεται πως εκτός πλάνων, λόγω τραυματισμού, είναι ο Νοά Σούντμπεργκ.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ αναφέρει:

«Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν σήμερα το πρωί οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει του εντός έδρας αγώνα με την Α.Ε.Λ. NOVIBET (29/11, 19:30), στο πλαίσιο της 12ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League».

Το πρόγραμμα της Τετάρτης ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και συνεχίστηκε με ασκήσεις ενδυνάμωσης, παιχνίδια σε μικρό χώρο και τακτική. Ο Φρέντρικ Γένσεν ακολούθησε -και σήμερα- μέρος του προγράμματος, οι Τάσος Δώνης και Γκαμπριέλ Μισεουί έκαναν ατομικό, ενώ ο Τίνο Καντεβέρε θεραπεία και ατομικό.

Αύριο, Πέμπτη, θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας (πρωινή προπόνηση στο «Δασυγένειο»)».