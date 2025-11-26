MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης: Μπήκε ο Μεντίλ, ποια η κατάσταση των υπόλοιπων τραυματιών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ολοκληρώθηκε η σημερινή (26/11) προπόνηση του Άρη και το νεότερο είναι πως στο κανονικό πρόγραμμα μπήκε ο Χαμζά Μεντίλ.

Ο Μαροκινός ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ενώ, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, ο Γένσεν ακολούθησε μέρος του προγράμματος.

Όσον αφορά τους Δώνη, Μισεουί και Καντεβέρε εξακολουθούν να κάνουν ατομικό πρόγραμμα. Υπενθυμίζεται πως εκτός πλάνων, λόγω τραυματισμού, είναι ο Νοά Σούντμπεργκ.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ αναφέρει:

«Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν σήμερα το πρωί οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει του εντός έδρας αγώνα με την Α.Ε.Λ. NOVIBET (29/11, 19:30), στο πλαίσιο της 12ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League».

Το πρόγραμμα της Τετάρτης ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και συνεχίστηκε με ασκήσεις ενδυνάμωσης, παιχνίδια σε μικρό χώρο και τακτική. Ο Φρέντρικ Γένσεν ακολούθησε -και σήμερα- μέρος του προγράμματος, οι Τάσος Δώνης και Γκαμπριέλ Μισεουί έκαναν ατομικό, ενώ ο Τίνο Καντεβέρε θεραπεία και ατομικό.

Αύριο, Πέμπτη, θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας (πρωινή προπόνηση στο «Δασυγένειο»)».

ΠΑΕ Άρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

SUPER 3: “Υπήρξε επαφή με δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία για την ΠΑΕ Άρης”

ΕΘΝΙΚΑ 18 ώρες πριν

Επίθεση Ομέρ Τσελίκ σε Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ: “Η Τουρκία έκανε ότι ήταν απαραίτητο στην Κύπρο”

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Βέφα Αλεξιάδου: Φαρμακοβιομήχανος ο νέος ιδιοκτήτης της βίλας στη Χαλκιδική

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Καβγάς Κωνσταντοπούλου με Σεμερτζίδου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ως αγρότισσα βγάλατε Porsche και Ferrari; – Κάνετε αντιπολίτευση στην πλάτη μας

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη του Χονγκ Κονγκ: Αρκετοί κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί – Συγκλονιστικές εικόνες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 ώρες πριν

Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία Οκτωβρίου – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ