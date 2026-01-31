MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ενδεκάδα του Άρη κόντρα στον Παναιτωλικό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Άρης αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Παναιτωλικό (17:00) στην αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία της 19ης αγωνιστικής της Super League με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα του δώσει βαθιά βαθμολογική αλλά και ψυχολογική ανάσα.

Περίπου μία ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ στην αρχική ενδεκάδα του Άρη.

Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά – Μόντσου, Ράτσιτς – Πέρεθ, Γένσεν, Μισεουί – Μορόν

Στον πάγκο οι: Διούδης, Δώνης, Φρίντεκ, Βοριαζίδης, Νινγκ, Γιαννιώτας, Ντούντου, Κάμτσης, Μπουσαΐντ, Παναγίδης, Κέρκεζ, Καράι

Άρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 35 λεπτά πριν

Δ. Μιχαηλίδου: Νέο πρόγραμμα ανακαίνισης σπιτιών που κατοικούνται, έρχεται το καλοκαίρι

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3 ώρες πριν

Ιωάννινα: Κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας η Ιόνια Οδός λόγω μεγάλης κατολίσθησης – Βίντεο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 45 λεπτά πριν

Νέο πρόγραμμα ΔΥΠΑ: Πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση για ανέργους δικαιούχους ΕΕΕ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Australian Open: Ο Αλκαράθ έγινε ο νεότερος στην ιστορία που κατακτά και τα τέσσερα Grand Slam

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Άρης: Πάρτι στο “Παλέ”: Ο Σιάο συγχαίρει τους παίκτες που έγιναν ένα με τον κόσμο μετά τον θρίαμβο επί του Παναθηναϊκού – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Βέροια: Επίδοξος διαρρήκτης που “πιάστηκε στα πράσα” τραυμάτισε αστυνομικό, γλίστρησε και συνελήφθη