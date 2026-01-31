Η ενδεκάδα του Άρη κόντρα στον Παναιτωλικό

Ο Άρης αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Παναιτωλικό (17:00) στην αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία της 19ης αγωνιστικής της Super League με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα του δώσει βαθιά βαθμολογική αλλά και ψυχολογική ανάσα.

Περίπου μία ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ στην αρχική ενδεκάδα του Άρη.

Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά – Μόντσου, Ράτσιτς – Πέρεθ, Γένσεν, Μισεουί – Μορόν

Στον πάγκο οι: Διούδης, Δώνης, Φρίντεκ, Βοριαζίδης, Νινγκ, Γιαννιώτας, Ντούντου, Κάμτσης, Μπουσαΐντ, Παναγίδης, Κέρκεζ, Καράι