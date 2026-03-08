MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης: Αγωνία για τον Δώνη, ένιωσε ενοχλήσεις

THESTIVAL TEAM

Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν το πρωί της Κυριακής (08/03), οι ποδοσφαιριστές του Άρη.

Οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο (0-0) ακολούθησαν πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν σε ασκήσεις ενεργοποίησης, passing game και παιχνίδια υψηλής έντασης σε μικρούς χώρους.

Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο της ομάδας, ο Νοά Φαντιγκά συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα, ενώ οι Φρέντρικ Γένσεν, Νοά Σούντμπεργκ, Γκαμπριέλ Μισεουί και Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας.

Παράλληλα, ο Τάσος Δώνης αισθάνθηκε ενοχλήσεις και αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις τη Δευτέρα (09/03), ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Οι ποδοσφαιριστές του Άρη θα έχουν ρεπό τη Δευτέρα και θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την Τρίτη (10/03) για να αρχίσουν την προετοιμασία τους για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό.

Άρης

