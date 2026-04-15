Αποκλείστηκε στον 1ο γύρο στο Μόναχο ο Τσιτσιπάς και κατρακυλάει στην παγκόσμια κατάταξη

Μετά το Μόντε Κάρλο ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε στην πρεμιέρα του και στο τουρνουά του Μονάχου.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας στο παιχνίδι που ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης, διακόπηκε λόγω σκότους στο 2-2 του 3ου σετ, και ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης όπου ηττήθηκε 3-6, 7-6 (5), 6-4 από τον Ούγγρο Φάμπιαν Μαροζάν.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγήθηκε στα σετ και είχε ματς πόιντ στο 6-5 του 2ου σετ αλλά το έχασε στο τάι μπρέικ και στο 3ο δεν μπόρεσε να αποτρέψει τον Ούγγρο από την ανατροπή.

Πλέον ο Έλληνας τενίστας είναι στο Νο78 αφού έχασε άλλες 11 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Υπενθυμίζεται πως αυτή την εβδομάδα μετά το Μόντε Κάρλο έπεσε στο Νο67, αλλά όπως φαίνεται η κατρακύλα δεν έχει τελειωμό.

Επόμενος σταθμός του είναι το Madrid Open που αρχίζει την Τρίτη στην πρωτεύουσα της Ισπανίας.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

