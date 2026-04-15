Αποκλείστηκε στον 1ο γύρο στο Μόναχο ο Τσιτσιπάς και κατρακυλάει στην παγκόσμια κατάταξη

Μετά το Μόντε Κάρλο ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε στην πρεμιέρα του και στο τουρνουά του Μονάχου.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας στο παιχνίδι που ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης, διακόπηκε λόγω σκότους στο 2-2 του 3ου σετ, και ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης όπου ηττήθηκε 3-6, 7-6 (5), 6-4 από τον Ούγγρο Φάμπιαν Μαροζάν.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγήθηκε στα σετ και είχε ματς πόιντ στο 6-5 του 2ου σετ αλλά το έχασε στο τάι μπρέικ και στο 3ο δεν μπόρεσε να αποτρέψει τον Ούγγρο από την ανατροπή.

Πλέον ο Έλληνας τενίστας είναι στο Νο78 αφού έχασε άλλες 11 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Υπενθυμίζεται πως αυτή την εβδομάδα μετά το Μόντε Κάρλο έπεσε στο Νο67, αλλά όπως φαίνεται η κατρακύλα δεν έχει τελειωμό.

Επόμενος σταθμός του είναι το Madrid Open που αρχίζει την Τρίτη στην πρωτεύουσα της Ισπανίας.